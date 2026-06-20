Zweden reist met veel vertrouwen af naar het WK-duel met Oranje na de overtuigende overwinning op Tunesië. Toch ziet bondscoach Graham Potter Nederland als de grote favoriet in Groep F. Daags voor de wedstrijd in Houston sprak de Engelsman vol lof over de ploeg van Ronald Koeman. "Ze zijn een van de kanshebbers om het toernooi te winnen", aldus de Engelse coach.

In het reusachtige Houston Stadium blikten Potter en aanvoerder Victor Lindelöf vooruit op de ontmoeting met Oranje. De Zweden begonnen het WK uitstekend met een overtuigende 5-1 overwinning op Tunesië, maar toch bleef de bondscoach opvallend bescheiden over de kansen van zijn ploeg. "We spelen tegen het beste team in de groep, een van de favorieten voor de wereldtitel", aldus Potter, die daarmee zijn respect uitsprak voor Nederland.

Bij die positieve woorden bleef het niet. De Zweedse bondscoach was complimenteus over alle linies van het Nederlands elftal. "Ze hebben met Gakpo en Summerville gevaarlijke spelers op de flanken die een tegenstander kunnen uitspelen. Daarnaast beschikken ze met onder anderen Frenkie de Jong over een sterk middenveld en kunnen ze in balbezit het spel echt controleren. Ook achterin zijn ze erg stabiel en hebben ze veel kwaliteit. Het wordt dus zeker een uitdaging om de zwakke punten van dit team bloot te leggen."

Weerzien met oude bekenden

Voor Graham Potter wordt de ontmoeting met Oranje ook een weerzien met enkele oude bekenden. De Engelsman had bij West Ham United Crysencio Summerville onder zijn hoede en werkte bij Brighton & Hove Albion samen met Jan Paul van Hecke. Laatstgenoemde maakte onlangs nog een fraaie transfer naar Tottenham Hotspur en lijkt ook tegen Zweden weer verzekerd van een basisplaats bij Oranje.

Voor beide spelers had Potter mooie woorden over. Met Summerville werkte hij samen bij West Ham United. Inmiddels maakt de vleugelaanvaller echter veel indruk bij Oranje, waar hij sinds zijn debuut enkele weken geleden direct een vaste waarde lijkt te zijn geworden. "Hij was in mijn periode bij West Ham veel geblesseerd. Maar het is een fantastische persoon en een fantastische voetballer. Het verbaast me niet dat hij nu al zo invloedrijk is bij Oranje. Ik ben heel blij voor hem dat hij die stap heeft gemaakt."

Ook Jan Paul van Hecke heeft een blijvende indruk achtergelaten op Potter. De Zweedse bondscoach werkte bij Brighton nauw samen met de Oranje-international. "Het is echt een fantastische kerel. Ik kan niet genoeg goede dingen over hem zeggen, zowel als speler als persoon. Hij is enorm dapper op het veld en daarnaast gewoon een geweldige jongen. Het is iemand die je al het succes van de wereld gunt. En dat gun ik hem ook, behalve morgen tijdens de wedstrijd", zei Potter met een glimlach.

Nederland - Zweden

Het Nederlands elftal neemt het zaterdag in Houston op tegen Zweden. Voor de ploeg van Ronald Koeman staat er veel op het spel, want na het gelijkspel tegen Japan zijn de punten hard nodig om een grote stap richting de knock-outfase te zetten. De wedstrijd tegen de Scandinaviërs begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarna wacht voor Oranje nog één groepswedstrijd: op vrijdag 26 juni om 01.00 uur Nederlandse tijd neemt Nederland het op tegen Tunesië.

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