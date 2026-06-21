Terwijl het in Houston zo’n dertig graden was tijdens het WK-duel tussen Nederland en Zweden (5-1), verscheen Oranje-captain Virgil van Dijk opvallend warm gekleed op het veld. Daar heeft de verdediger van Liverpool een opmerkelijke reden voor.

Terwijl de FIFA tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico elke wedstrijd twee keer later onderbreken om de spelers de kans te geven wat te drinken, houdt Van Dijk vast aan zijn wat warme gewoonte.

Als enige van alle veldspelers stond Van Dijk zaterdagavond op het veld met een ondershirt met lange mouwen. Dat heeft te maken met zijn vaste ritueel. Dat ritueel onthulde hij tijdens een interview met LFC Later in 2018. "Persoonlijk moet ik bij elke wedstrijd lange mouwen onder mijn shirt dragen, zelfs in de zomer", zo vertelde Van Dijk destijds.

De topverdediger gaf daarbij aan dat hij niet de enige is met bepaalde bijgeloven voor een wedstrijd. "Iedereen heeft wel kleine dingen als het gaat om bijgeloof. Als je goed speelt op bepaalde schoenen, trek je die de volgende wedstrijd weer aan."

Naam op shirt

Wie naar het shirt van Van Dijk kijkt, ziet ook nog een ander opvallend detail: zijn naam. De verdediger speelt niet met zijn achternaam op de rug, maar alleen met zijn voornaam. De aanvoerder van Oranje kiest er al jaren voor om met alleen 'Virgil' op zijn tenue te spelen. Dat doet hij om een persoonlijke reden.

De topverdediger heeft namelijk een moeizame band met zijn vader. Daarom koos hij ervoor om niet met zijn achternaam, maar met zijn voornaam op de rug te spelen. De scheiding van zijn ouders, toen hij twaalf jaar oud was, raakte hem destijds diep. "Virgil vond het moeilijk om dat zijn vader te vergeven", zei Steven Fo Sieeuw, Virgil's oom, in 2018 tegen The Sun.

"De waarheid is dat zijn vader er niet was tijdens veel belangrijke jaren en dat zijn moeder de echte heldin van het verhaal is. Je verwijdert de achternaam van je vader niet zonder reden van je shirt en Virgil maakt op deze wijze duidelijk hoe hij zich over hem voelt."

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