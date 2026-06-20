Het Nederlands elftal heeft tijdens het WK voetbal al een mooi doel bereikt. Er werd namelijk een bijzondere actie opgestart om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum. Virgil van Dijk heeft het bedrag flink op laten lopen.

De gedragen en gesigneerde wedstrijdshirts van Oranje worden geveild via veilingplatform MatchWornShirt (MWS). Het overgrote deel van de opbrengst van alle Nederlandse veilingen gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ook de shirts van vijftien andere landen worden geveild, waaronder die van WK-debutant Curaçao.

Er is flink geboden op de shirts die de spelers van het Nederlands elftal zondag hebben gedragen in het eerste WK-duel met Japan. De veiling is inmiddels gesloten en heeft in totaal 59.000 euro opgeleverd.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk heeft het grootste aandeel geleverd. Zijn shirt leverde wel 13.300 euro op. Cody Gakpo is ook populair. Op zijn shirt werd een bod van 5116 euro uitgebracht. Dat van Frenkie de Jong is geveild voor 4884 euro. De shirts van het duel tegen Zweden zullen na de tweede groepswedstrijd ook in de verkoop gaan.

Cristiano Ronaldo

Inmiddels is ook een shirt van Cristiano Ronaldo aan de verkoop toegevoegd. Het hoogste bod is momenteel 3200 euro. Er kan nog drie dagen op het item geboden worden.

WK voetbal

Nederland speelde de eerste WK-wedstrijd 2-2 gelijk tegen Japan. Zweden is zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de volgende tegenstander. Het laatste groepsduel speelt Oranje tegen Tunesië.

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