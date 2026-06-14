Het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is niet alleen groter dan ooit, maar dreigt ook warmer dan ooit te worden. Tijdens het WK voor clubs vorig jaar werd al duidelijk dat de hitte in de Verenigde Staten een serieuze uitdaging vormt. Wedstrijden begonnen later en spelers kregen extra drinkpauzes. Die maatregel is ook ingevoerd tijdens het WK en is dus ook te zien tijdens Nederland - Japan.

Tijdens alle WK-duels worden twee drinkpauzes van drie minuten ingelast: één in de eerste helft en één in de tweede helft. Concreet gebeurt dat in minuut 23 en minuut 68. Die aanpak werd eerder ook al toegepast tijdens de oefenwedstrijden van Nederland in aanloop naar het WK. De organisatie hoopt zo iets te doen aan de extreme temperaturen waaraan spelers worden blootgesteld. Tijdens het WK voor clubs zorgde de hitte al voor grote problemen.

Oranje speelt op hete locaties

Alle 104 wedstrijden op het WK krijgen dus twee drinkpauzes. Voor het Nederlands elftal lijkt dat geen overbodige luxe. Oranje speelt namelijk in Dallas, Houston en Kansas City, steden waar het flink warm kan worden. Daarbij krijgt Nederland ook nog eens zware speeltijden voorgeschoteld: om 12.00 uur, 15.00 uur en 18.00 uur lokale tijd. Gelukkig beschikken twee van de drie stadions over een afsluitbaar dak en airconditioning. Zondag is dat in Dallas tegen Japan ook het geval.

Extreme weersomstandigheden

Toch bieden de maatregelen slechts beperkte bescherming tegen het extreme weer in de Verenigde Staten. Tijdens het WK voor clubs vorig jaar werden wedstrijden urenlang uitgesteld door uiteenlopende weersomstandigheden, waar een extra drinkpauze weinig verschil maakte.

Verschillende duels begonnen later vanwege regen, onweer of extreme hitte. Dat is precies het scenario dat FIFA wil vermijden tijdens het grootste WK ooit, met in totaal 104 wedstrijden. Bovendien moet ook het bezoeken van de wedstrijden verantwoord blijven voor supporters, iets waar verschillende onderzoeksbureaus zich zorgen over maken.

TV-zenders profiteren

Televisiezenders spelen ondertussen slim in op de aangekondigde drinkpauzes. Tijdens de korte onderbrekingen worden extra reclameblokken uitgezonden, waardoor broadcasters meer inkomsten uit de WK-wedstrijden kunnen halen. Dat is echter niet overal zo. In Nederland zendt de NOS wel reclame uit, maar op de Belgische tv is dat niet het geval.

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