Het Nederlands elftal kan wel wat tips gebruiken in het restant van de groepsfase op het WK voetbal. Woensdag kwam er een voetbalicoon van Oranje langs in Kansas City die het nodige heeft meegemaakt: Wesley Sneijder.

Voor de selectie van bondscoach Ronald Koeman begon woensdag de voorbereiding voor het tweede groepsduel dit WK tegen Zweden. De eerste wedstrijd werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Japan. Sneijder, recordinternational met 134 interlands, maakte dat van dichtbij. Hij zat met zijn zoontje Xess Xava en ex-vrouw Yolanthe Cabau op de tribune.

Wesley Sneijder bezoekt Nederlands elftal

Daarna keerde het Nederlands elftal terug naar het basiskamp in Kansas City. Daar gingen de poorten open voor Sneijder, die met veel (oude) bekenden een praatje maakte. Op foto's die OnsOranje deelde op Instagram is te zien hoe de voormalig topvoetballer de ene na de andere speler een high five gaf. Met aanvoerder Virgil van Dijk volgde zelfs een knuffel.

Verder kletste hij met directeur topvoetbal Nigel de Jong, met wie Sneijder veel interlands samenspeelde bij Nederland. De twee stonden nog in de WK-finale van 2010 tegen Spanje, ook werden ze samen derde op het wereldkampioenschap vier jaar later. Ook maakte Sneijder nog een praatje met Ruud van Nistelrooij, de huidige assistent-trainer, met wie hij ook een verleden heeft.

Een gesprekje met bondscoach Ronald Koeman kon uiteraard ook niet ontbreken. Daarbij werd ook middenvelder Frenkie de Jong betrokken. Sneijder kwam in al zijn interlands tot 34 goals voor Oranje, waarvan zes op WK's. De Jong scoorde pas twee keer voor Nederland, dus wie weet had Sneijder nog tips voor hem. Het Nederlands elftal kan ze in ieder geval goed gebruiken voor de confrontatie van aanstaande zaterdag in Houston met Zweden.

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