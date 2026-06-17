Na het gelijkspel tegen Japan staat Oranje alweer voor de volgende uitdaging op het WK. Dit keer wacht een duel in het snikhete Houston, waar de temperatuur zaterdagmiddag oploopt tot liefst 32 graden. En ook de fans in Nederland ontkomen niet aan tropische omstandigheden.

De dag begint voor de Nederlandse supporters met de traditionele Oranjemars. Vanaf 08.00 uur lokale tijd trekken duizenden fans door de straten van Houston voor een wandeling van zo’n vier kilometer. Daarbij zijn de omstandigheden nog prima om te feesten: ongeveer 26 graden, veel bewolking en waarschijnlijk droog weer. Maar daarna schiet de temperatuur hard omhoog.

Bloedheet in Houston

De WK-wedstrijd begint om 12.00 uur lokale tijd en buiten wordt het dan tropisch warm. De thermometer tikt de 32 graden aan, waardoor supporters flink moeten opletten in de Texaanse hitte. Voor de spelers valt het gelukkig mee. Zij spelen in een overdekt stadion mét airconditioning. Binnen blijft het daardoor rond de 20 graden, ideaal voor topsport op het hoogste niveau.

Ook in Kansas City, waar Oranje rondom de wedstrijd verblijft, is het stevig warm. Overdag wordt het daar eveneens ongeveer 32 graden en zelfs 's nachts koelt het nauwelijks af. De temperatuur blijft hangen rond de 20 graden, waardoor ook de ochtendtrainingen behoorlijk pittig zijn.

Nederland krijgt ook tropisch voetbalweer

Niet alleen in de Verenigde Staten wordt het zweten. Ook in Nederland lopen de temperaturen zaterdag flink op. Aan de kust wordt het 22 tot 26 graden, in het midden van het land stijgt het kwik naar 27 of 28 graden en in het oosten en zuidoosten kan het zelfs 30 tot 32 graden worden.

De wedstrijd begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. Daarbij is er wel kans op onweersbuien. Waar en wanneer die precies ontstaan, is nog onzeker. "Het is in ieder geval verstandig om de radar in de gaten te houden als je de wedstrijd buiten gaat kijken", laat Weeronline weten.

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