Het was flink schrikken deze nacht bij het WK voetbal. De wedstrijd tussen Canada en Qatar werd opgeschrikt door een afgrijselijke beenbreuk bij Ismaël Koné. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast wordt het heftige moment besproken, ook roept het herinneringen op van eerdere vervelende beelden. “Het been hing er helemaal bij.”

Het is een moment waar Ismaël Koné niet lang meer aan herinnerd wil worden. Canada stond al 3-0 voor tegen Qatar toen hij in een onschuldig duel kwam met Assam Madibo. “Het was eigenlijk een relatief normaal duel”, herinnert Robert Maaskant zich. “Hij probeerde nog de bal te spelen en daarbij raakte hij de kuit van Koné, schopte vervolgens dwars daar doorheen en op het moment dat hij valt draait het beeld weg.”

Horrorblessure

Een klein moment kwam het beeld nog bij Koné die op de grond lag, maar snel erna schoot het alweer weg. Het beeld ving nog net het gezicht van de Canadees die zich een ongeluk schrikt. “Dan zie je pas dat hij op, naar het lijkt, op meerdere plekken zijn been breekt. Want dat been hing er helemaal bij. Dat zijn de meest verschrikkelijke blessures”, vindt Maaskant.

Het doet hem denken aan een van de meest heftige beelden die hij zelf eens heeft moeten zien. “Dat was met Rob Penders, nu de trainer van Roda JC. Hij gleed in en kwam op zijn knieën terecht. Hij gleed over het natte veld zo tegen zijn doelman aan en brak beide benen. Dat zijn de verschrikkelijkste beelden die je als trainer of speler kan zien. Het is vreselijk voor die jongen van Canada.”

'Reactie van iedereen is heftig'

Ook Seuntjens, zelf nog spits op het hoogste niveau in België, schrok van de impact van de tackle. “Ik zie dat de speler van Qatar het niet expres doet, het is echt mega-ongelukkig. Ik denk dat de rode kaart die uiteindelijk gegeven werd ook te maken had met de afloop. Hij breekt daar bijna alles wat te breken valt in dat onderbeen. De reactie van iedereen is heftig, dan denkt hij; als ik nu rood geef dan is het ook te verklaren”, gist hij naar de gedachtegang van de scheidsrechter.

Uiteindelijk kwam Qatar door deze actie met 9 man te staan met nog zo’n 35 minuten te spelen, waardoor Canada compleet over hen heen liep. Iemand die daar opnieuw de uitblonk, was Cyle Larin. De oud-Feyenoorder scoorde en was belangrijk met een assist.

“Ze scoren natuurlijk ook wel heel makkelijk omdat Qatar dramatisch verdedigde. Maar het is niet voor niks, die jongen komt uit Spanje en je gaat je afvragen hoe hij bij Feyenoord is gebruikt. Als je dit ineens laat zien op een WK…”, zet Maaskant voor, waarna Seuntjens hem met een lach in kopt: “Hij was de missing link afgelopen seizoen om PSV te pakken.”

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ralf Seuntjens de laatste updates van het WK. Ze bespreken de heftige blessure van Canadees Koné, de hersenschudding van Quinten Timber en de transferperikelen rondom Oranje-spelers. Is dat afleiding of is het juist positief?

Ook wordt het interview met Erik ten Hag bij de NOS aangehaald. Zou hij nou wel of niet praten met de KNVB als ze hem bellen? Ook wordt er openhartig gesproken over wat de privésituatie met een speler doet op een WK. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Elke dag te beluisteren of te bekijken op jouw favoriete platform.

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