In België is er een storm van kritiek losgebarsten na het tweede gelijkspel op het WK voetbal. Onze zuiderburen wonnen eerst al niet van Egypte en ook tegen Iran moesten ze genoegen nemen met een punt. Het leek er even zelfs op dat de Belgen op achterstand kwamen en dat leidde tot tranen op de tribunes bij een jonge fan. Belgische media hadden echter direct in de smiezen dat het jongetje een zoon is van één van de sterren van hun team.

In België zullen weinigen er rekening mee hebben gehouden dat alles aan zou komen op het laatste groepsduel tegen Nieuw-Zeeland. Met ook Egypte en Iran waren de Rode Duivels tenslotte ingedeeld in één van de zwakste groepen van het toernooi, maar zo simpel blijkt het nog niet voor de Belgen. Na een 1-1 gelijkspel tegen Egypte en een doelpuntloos duel tegen Iran zijn onze zuiderburen nog allerminst zeker van de volgende ronde.

Het had echter nog erger kunnen zijn, want Iran leek tegen de Belgen halverwege de eerste helft op voorsprong te komen. De Iraniërs hadden duidelijk de 2-2 van Wout Weghorst uit een vrije trap tegen Argentinië op het vorige WK bestudeerd, want ze hadden zondag eenzelfde variant in petto. Aanvoerder Ehsan Hasafi speelde de bal over de grond naar Mehdi Taremi en de Iraanse spits schoot de bal langs de Belgische doelman Thibaut Courtois.

Huilende zoon van De Bruyne

De blijdschap bij Iran was daarna heel groot, maar bij België was de ontzetting misschien nog wel groter. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Direct na het doelpunt kwam er een huilend jongetje in beeld die getroost werd door zijn moeder. Dat leek een doorsnee supporter, maar de Belgische media herkenden moeder en zoon direct.

HLN, Sporza en Het Nieuwsblad wisten te melden dat het een zoon van één van de sterspelers van België was. Het ging namelijk om Mason Milian De Bruyne, het 10-jarige zoontje van speler Kevin De Bruyne. De vrouw naast hem was Michèle Lacroix, de geliefde van de Belgische international. "Mason Milian leefde duidelijk mee met zijn papa. Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen en kon het even niet meer aanzien", schrijft HLN.

Het verdriet duurde vermoedelijk niet langer dan twee minuten, want na het bestuderen van de herhaling kwam de VAR tot de conclusie dat Taremi bij de vrije trap buitenspel stond. De scheidsrechter keurde de goal dus af en daardoor bleef het 0-0. Die stand veranderde de hele wedstrijd niet meer.

Allesbeslissend duel

België heeft na twee duels twee punten en zal het laatste groepsduel moeten winnen om door te gaan naar de volgende ronde. De Belgen spelen op zaterdag om 05.00 uur tegen Nieuw-Zeeland, dat met één punt onderaan staat. Het andere duel gaat tussen koploper Egypte en Iran. België sneuvelde bij het vorige WK al in de groepsfase.

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