Op het WK voetbal vond in de nacht van zondag op maandag het groepsduel tussen Uruguay - Kaapverdië plaats. Tijdens dat duel, dat eindigde in 2-2, gebeurde er iets opmerkelijks bij een van de treffers. Het leverde tijdens en na de wedstrijd al meteen discussie op.

Kaapverdië kwam in de eerste helft brutaal op voorsprong dankzij een benutte vrije trap. Vlak voor rust kreeg het twee tegentreffers van de Zuid-Amerikanen om de oren, maar na een gelijkmaker in de tweede helft werd het tweede punt van dit toernooi gepakt. Toch zal een van de tegentreffers misschien een wat wrange nasmaak hebben door een actie van een van de Uruguayanen.

Vlak voor de gelijkmaker lag Telmo Arcanjo van Kaapverdië op de grond met wat last aan zijn rechterbeen. Hij lijkt sportief wat hulp te krijgen van Uruguay-speler Federico Viñas, die probeert de kramp wat weg te nemen bij zijn tegenstander. Totdat blijkt dat Uruguay de bal heeft en in de aanval is.

i Federico Viñas lijkt Telmo Arcanjo van Kaapverdië te helpen, maar besluit vervolgens toch te gaan aanvallen met Uruguay. Een paar tellen later ligt de bal in het net © YouTube NOS

Viñas maakt zich uit de voeten en sprint de zestienmeter in. Een paar tellen later volgt er een voorzet waarna de bal eerst nog op de paal belandt, maar Maxi Araujo de rebound binnentikt. Terwijl Uruguay juicht, lijken een aantal spelers van Kaapverdië niet blij met het feit dat er gewoon werd doorgevoetbald terwijl Arcanjo even op het veld lag.

Onsportief of slim?

'Onsportief of slim?', vraagt het Duitse BILD zich hardop af bij het zien van de beelden. Bondscoach Bubista liet na afloop weten dat hij niet blij was met de actie van tegenstander Uruguay. "Ik ergerde me aan dit incident", vertelde hij. Hij vond het vooral jammer omdat hij zijn collega Marcelo Bielsa hoog heeft zitten. Bij Uruguay waren ze zich overigens van geen kwaad bewust.

Bij Kaapverdië konden ze uiteindelijk het laatst lachen. Nadat er eerder sensationeel werd gelijkgespeeld tegen Spanje (0-0) eindigde het tegen Uruguay ook in een gelijkspel. Kaapverdië heeft dus nog alles in eigen hand en kan in het slotduel tegen Saoedi-Arabië een verrassende plaats in de knock-outfase veiligstellen.

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