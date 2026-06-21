Op het WK van 2022 stond hij in heel Nederland op het netvlies gebrand: de ingenieuze vrije trap waarmee Wout Weghorst in de kwartfinale tegen Argentinië de gelijkmaker scoorde. Zondag dook diezelfde variant op bij Iran - België met als afmaker Mehdi Taremi. Helaas voor de Iraniër werd zijn doelpunt afgekeurd door de VAR.

De gelijkenis was opvallend. Net als bij het WK van 2022 werd de vrije trap slim kort genomen op een speler in de muur naast de tegenstander, die vervolgens kan afwerken richting doel. Destijds was het Teun Koopmeiners die Weghorst slim aanspeelde en namens Oranje een verlenging uit het vuur sleepte.

Bij Iran deed Ehsan Hajsafi datzelfde voor Taremi. De Belgische commentator wist direct dat hij dit eerder had gezien. "Dit zagen we in 2022 ook gebeuren bij het Nederlands elftal tegen Argentinië. Toen scoorde Wout Weghorst op precies dezelfde manier."

Streep door doelpunt

Na ingrijpen van de VAR werd duidelijk dat Taremi buitenspel stond op het moment van de pass. De goal werd afgekeurd en de stand bleef 0-0. Iran zag een fraai moment in rook opgaan, waarmee de Belgen duidelijk gewaarschuwd waren.

Hoewel de Rode Duivels de bovenliggende partij waren, was Iran via Taremi voor de tweede keer dicht bij een doelpunt. België moet dus aan de bak om af te rekenen met Iran en de rug te rechten na het teleurstellende gelijkspel (1-1) tegen Egypte in de openingswedstrijd.

Omstreden WK

Iran ligt dit WK sowieso onder een vergrootglas vanwege de moeizame relatie met gastland Verenigde Staten. De Iraniërs hebben hun thuisbasis in Mexico en reizen telkens de grens over voor hun duels. Eerder deze week dreigde vleugelspeler Mehdi Torabi zelfs twee wedstrijden te missen omdat zijn visum voor eenmalige inreis was verlopen, maar de Iraanse voetbalbond wist op het laatste moment een nieuw visum te regelen.

Groep G

Iran kwam in de openingswedstrijd niet verder dan een teleurstellend gelijkspel tegen laagvlieger Nieuw-Zeeland: 2-2. Daardoor hebben de Iraniërs nog minstens één overwinning nodig tegen België of Egypte om de volgende ronde te bereiken.

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