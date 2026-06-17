Vozinha groeide tijdens Spanje - Kaapverdië uit tot de grote held van het WK voetbal. De veertigjarige keeper hield zijn doel verrassend schoon tegen de Europees kampioen en hielp zijn land aan een 0-0 gelijkspel. Miljoenen kijkers waren dusdanig onder de indruk dat ze hem massaal volgden op Instagram. Maar zijn moeder, die hij het liefst het dichtst bij zich had, ontbrak in Amerika. Al komt daar snel verandering in.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten heeft namelijk toegezegd dat er geprobeerd wordt om de moeder van Vozinha naar het WK te krijgen, zodat ze haar zoon in actie kan zien in de resterende groepswedstrijden tegen Uruguay en/of Saoedi-Arabië. Een official heeft de hulp bevestigd aan CNN International.

Borg van 13.000 euro

Fans van diverse landen die op het WK actief zijn, moeten een borg van maximaal 13.000 euro betalen voor hun visum om het land binnen te komen. De regering van president Donald Trump legde die sanctie op omdat bleek dat inwoners van liefst vijftig landen vaak langer bleven dan was toegestaan. Om die drempel te verhogen, wordt dus gevraagd om die borg. Maar familieleden van WK-spelers zijn daarvan uitgezonderd, merkte de official van Buitenlandse Zaken op.

Paspoort

Na onderzoek bleek dat Vozinha's moeder geen problemen heeft met haar visum, zoals de keeper zelf ook in tranen zei na afloop van zijn heldenrol tegen Spanje. Het probleem zou zitten in het feit dat ze geen geldig paspoort heeft. "Het ministerie heeft geen aanvraag gekregen van zijn moeder voor een visum. Alle familieleden van spelers zijn gevrijwaard van de borg en het ministerie is actief aan het proberen om te helpen om Vozinha's familie aan een visum te helpen", zei de official. Er wordt gewerkt aan een snelle oplossing.

'Ik wil haar heel graag zien'

Vozinha had zelf na afloop gezegd dat hij zijn moeder 'heel graag' bij hem wilde hebben op het WK. De Kaapverdiaanse keeper verrichtte zonder haar op de tribune zeven reddingen om voor de verrassing van dit WK te zorgen. Na afloop sprak hij over haar afwezigheid door te stellen dat ze niet kon komen wegens haar visum. "We waren niet op tijd en hadden het geld niet om het te betalen", zei de veertigjarige doelman. "Ik wil haar heel graag zien hier."

Kaapverdië speelt na de 0-0 tegen Spanje nog tegen Uruguay en Saoedi-Arabië in de groep. Mogelijk is de moeder van Vozinha daar toch bij, tegen zijn eigen verwachtingen in.

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