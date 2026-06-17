Het wordt Iran vooralsnog niet makkelijk gemaakt op het WK voetbal. Vanwege het onderlinge conflict met de Verenigde Staten is het land veel restricties opgelegd. En nu leken ze ook nog een speler kwijt voor de resterende groepsduels: Mehdi Torabi.

Het is bekend dat deze selectie vanaf het begin van het WK worstelt met de strenge regels van de gastheer. De thuisbasis van de Iraniërs bevindt zich in Mexico, vanwaar ze telkens naar hun duels reizen. Na het 2-2 gelijkspel afgelopen nacht tegen Nieuw-Zeeland moesten ze per direct de grens weer over. De bondscoach van Iran, Amir Ghalenoei, beweerde daardoor dat zijn team "het meest onderdrukt" was op het WK.

Eenmalige visum

De daaropvolgende dag werd bekend dat het team van Iran mogelijk werd gedwongen om zijn volgende twee wedstrijden met een speler minder te spelen, omdat het Amerikaanse visum van een van de vleugelspelers is verlopen. In tegenstelling tot de rest van het team, dat voor de duur van het WK een visum voor meerdere inreizen (multiple-entry) naar de VS kreeg, ontving Torabi slechts een visum voor eenmalige inreis (single-entry) na zijn aankomst in de Verenigde Staten.

Dat visum was verlopen. Dat betekende dat Torabi niet kon terugkeren naar de VS, waar de volgende twee groepswedstrijden van Iran tegen België en Egypte worden gespeeld. De Iraanse voetbalbond (IFF) is er echter razendsnel in geslaagd om op tijd een nieuw visum voor hem te regelen. "Na inspanningen van de voetbalbond en in coördinatie met de FIFA, heeft de speler vandaag (dinsdag, red.) een nieuwe mogen ontvangen", luidt de officiële verklaring.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover