De fans van het Nederlands elftal vallen ook tijdens het WK voetbal in Noord-Amerika in positieve zin op. De Oranjemarsen vallen in goede aarde bij de locals en internationale media. Maar de optocht van zaterdag dreigde letterlijk in het water te vallen, want de Oranjebus kampte met mankementen. "Water kwam er aan alle kanten uit."

De 'Orange Bus' heeft een account op Instagram. In een post leggen de beheerders uit wat er allemaal aan de hand was. "Houston, we hadden een probleem… een kapotte thermostaat", zo begint de update.

"Maar we zijn weer op weg! Dankzij onze helden Harry, Ben en Frans werkt het koelsysteem weer. En ja, het heeft letterlijk bloed, zweet en tranen gekost, maar natuurlijk hebben ze het voor elkaar gekregen. Wat een team. We geven nooit op. Alles werkt weer perfect!"

Politie

Nico geeft tegenover Omroep Brabant nog meer details prijs: "We waren onderweg van Dallas naar Houston toen er opeens enorm veel water uit de bus kwam. Op een gegeven moment moesten we gewoon stoppen, want het kwam er aan alle kanten uit. De politie heeft ons begeleid naar een parkeerterrein. Daar moest de hele achterkant van de bus open."

Gelukkig is alles weer in orde met de bus. Zaterdag speelt Oranje om 19.00 uur (Nederlandse tijd) zijn tweede groepsduel op het WK voetbal. Zweden is de tegenstander. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een optocht voor Oranje-fans. De Oranjebus rijdt voorop tijdens deze Oranjemars.

Training

Het Nederlands elftal is zonder Quinten Timber aan de laatste training voor de tweede groepswedstrijd op het WK van zaterdag tegen Zweden begonnen. De middenvelder heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan een botsing met een ploeggenoot op de training van donderdag en is niet inzetbaar tegen Zweden.

Ronald Koeman trainde met 25 spelers op het complex van de voetbalsters van KC Current in Kansas City. Oranje stapt na de training op het vliegtuig naar Houston, waar de bondscoach en Jan Paul van Hecke een persconferentie geven. De verdediger rondde donderdag zijn transfer naar Tottenham Hotspur af. De club uit Londen betaalt naar verluidt zo'n 60 miljoen euro voor hem.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover