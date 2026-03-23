Joey Veerman is niet opgenomen in de selectie van Ronald Koeman voor de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Volgens de bondscoach komt de PSV-middenvelder in principe ook niet in aanmerking voor het WK voetbal komende zomer. "Ik kies voor anderen."

De bondscoach wordt op de persconferentie voor de interlandperiode met Oranje gevraagd naar het ontbreken van Veerman. "Ik heb Joey gesproken en gezegd dat hij niet mijn eerste en niet mijn tweede keuze is op de nummer 6-positie", vertelt Koeman, die ook contact opnam met zijn trainer bij PSV. "Ik vond het nu nodig om Joey, en ook Peter Bosz, te bellen om daar uitleg over te geven. En dat heb ik gedaan."

Veerman komt dan ook 'niet in aanmerking' voor de WK-selectie, als iedereen fit is. "Ik kies voor andere type spelers op die positie." Dat heeft ook gedeeltelijk met karakter te maken, geeft de bondscoach toe. "In principe is het een voetbalkwestie. En het karakter van Joey is anders."

Veelbesproken wissel EK

Hij komt vervolgens ook nog even terug op de veelbesproken wissel tijdens het EK van 2024. Toen werd Veerman al na een halfuur van het veld gehaald. "Dat was wel extreem natuurlijk. Ik kan me voorstellen, als je als speler gewisseld wordt na 32 minuten ofzo, dat dat wel heel pijnlijk is. Het is niet daardoor dat ik nu denk: dat karakter wil ik niet."

Daarna heeft Koeman hem wel nog een keer gebracht in het toernooi. "Dus ik heb hem ook nog geholpen. Alleen ik kies nu voor anderen. Voorop staat dat ik de voorkeur geef aan anderen op de linker 6-positie", besluit hij.

Crysencio Summerville

Aanvaller Crysencio Summerville blijft wel nadrukkelijk in beeld bij het Nederlands elftal. "Zonder blessure was hij er nu bij geweest", zei Koeman over hem. Summerville maakte dit seizoen indruk bij West Ham United. "Hij maakt een geweldige ontwikkeling door", zei Koeman. "We hebben voldoende opties voor de linkerflank, maar op rechts hebben we minder opties. We kijken al langer naar hem. Hij is zeker een serieuze optie voor het WK."

Nederland speelt vrijdag een vriendschappelijk duel tegen Noorwegen. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Volgende week dinsdag speelt Oranje tegen Ecuador.