PSV'er Joey Veerman heeft gereageerd op de situatie rondom het Nederlands elftal. Afgelopen week werd bekend dat de Volendammer niet bij de selectie van 55 spelers hoorde voor het WK met Oranje. Na de wedstrijd tegen FC Twente reageerde Veerman op de situatie. "Als je elke keer met zulke persconferenties komt en zegt dat mijn karakter niet goed is...", zegt Veerman.

Na afloop van de allerlaatste speelronde kwam voor Veerman tóch nog even de situatie bij Oranje ter sprake. "Ik denk dat ik de enige in Nederland was die het wel had verwacht. Als je elke keer met zulke persconferenties komt en zegt dat mijn karakter niet goed is...", vertelt Veerman bij ESPN. "Op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee. Het is zijn keuze wie hij oproept, maar zeg dan dat je andere keuzes maakt en niet dat mijn karakter niet goed is."

Géén voorval op EK

Volgens de 27-jarige middenvelder, die dit seizoen liefst acht goals maakte en veertien assists gaf in de Eredivisie, heeft zijn rol bij het afgelopen EK in Duitsland niets te maken met de gehele situatie. "Ik heb niets verkeerd gedaan en ben er daarna twee jaar niet bij geweest. Ik ben me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties elke keer. Hij hoeft mij niet meer te bellen, nee."

"Als er iets gebeurd zou zijn, had ik dat wel gezegd, had ik er eerlijk voor uitgekomen, maar ik heb geen idee", vertelt de openhartige Veerman. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter."

Supporter van Oranje

Uiteindelijk gaat de knop voor Veerman nu helemaal om. Hij zal als supporter de prestaties van Oranje gaan volgen. "Dit WK gaat niet om mij, je wordt opgeroepen of niet. Iedereen wil het beste voor zijn land, dat had ik ook gewild, maar het komt er niet van. Of ik ga kijken? Ja, zeker. Ik heb een goede band met de jongens, dus natuurlijk ga ik kijken en supporten", besluit hij.

