Kaapverdië blijft vriend en vijand verrassen. In een pittige poule met Spanje en Uruguay hebben ze al twee keer gelijkgespeeld tegen de twee grootmachten. Tegen Uruguay kwamen ze zelfs op voorsprong, maar gaven die snel weer uit handen. Toch maakte Helio Varela nog de cruciale gelijkmaker (2-2). Het leidde tot tranen bij zijn teamgenoten. De droom van de knock-outfase is springlevend.

Kaapverdië blijft maar stunten op het WK. Nadat ze in de eerste wedstrijd op het mondiale eindtoernooi Spanje op 0-0 wisten te houden, verrasten ze vriend en vijand. Daar gaan ze nu gewoon vrolijk mee door, want ook Uruguay wist niet van het 'Rotterdamse' Kaapverdië te winnen.

Snelle goal

Kaapverdië kwam zelfs op voorsprong in de eerste helft na een geweldige vrije trap van Kevin Pina. Hij schoot behendig onder de muur door waarna de keeper kansloos was. Uruguay kwam echter snel weer op gelijke hoogte en scoorde daarna zelfs de 2-1. Kaapverdië leek kansloos totdat doelman Muslera in de fout ging.

Muslera kwam ontzettend ver uit zijn doel, terwijl Helio Varela sneller bij de bal zou zijn dan hijzelf. Hierdoor hoefde de Kaapverdiaan de bal alleen maar langs de keeper te tikken om vervolgens voor leeg doel af te ronden. De 2-2 maakte de nodige emoties los bij Varela maar ook bij zijn teamgenoten. Op beeld was te zien hoe wissels hem bij zijn gezicht vastpakten en hem in tranen een knuffel wilden geven. Ook in Rotterdam was het een groot feest na de 2-2.

Tranen bij Kaapverdië

Na de 2-2 was het wel nog een lange tijd die Kaapverdië moest overbruggen, maar daarin waren ze zelf ook niet kansloos. Toch kwamen ze met de schrik vrij, zo'n twintig minuten voor tijd. Uruguay scoorde, maar er werd al snel buitenspel geconstateerd waardoor de 2-2 op het scorebord bleef staan.

Cabo Verde players were in tears after they equalized against Uruguay. This is what the World Cup is about 🥹 pic.twitter.com/91r7h0YhUE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 21, 2026

Het punt is van groot belang voor Kaapverdië dat nu onverwachts gewoon een reële kans heeft om de groepsfase te overleven. Er wacht nog een duel in de groep en dat is tegen Saoedi-Arabië, de ploeg die op dezelfde dag met 4-0 verloor van Spanje. Weet Kaapverdië resultaat te boeken tegen Saoedi-Arabië kan het zomaar tweede worden in de poule, als Spanje 'gewoon' wint van Uruguay.

WK voetbal

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