De wissel van Jasper Cillessen voor Tim Krul op het WK van 2014 staat bij veel voetbalfans nog in het geheugen gegrift. Maar de NEC-keeper denkt zelf liever niet meer terug aan het moment. Hij weigerde dan ook om mee te werken aan een uitzending erover.

Dat onthult Dione de Graaff. De presentatrice van Ander Tijden Sport vertelt bij Carrie op Vrijdag over de uitzending die ze maakte over het WK van 2014. Uiteraard wordt daarin ook de wissel van Cillessen en Krul besproken, maar niet met beide hoofdrolspelers.

De programmamakers hebben wel contact met de 37-jarige opgenomen. "Er is veel geprobeerd via verschillende kanalen, maar hij wil niet”, legt De Graaff uit. “Dus wij kunnen ook alleen maar raden naar waarom hij niet wil. Dat zou kunnen zijn omdat het te pijnlijk is en hij er gewoon niet meer over na wil denken. Hoewel ik dan toch ook weer denk: als ik al die beelden terugzie, dan zie je hoe blij hij is op het moment dat Krul die laatste penalty stopt."

Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal blikt wel terug op zijn besluit. Hij verving Cillessen in het dol voor Krul vlak voor de penaltyreeks tegen Costa Rica. Nederland ging uiteindelijk door naar de halve finale van het toernooi.

De reden weet De Graaff al. “Cillessen gokt bij penalty’s en je moet niet gokken. Daar heeft Van Gaal een schijthekel aan”, zegt ze. In de documentaire zegt Van Gaal zelf dat hij heeft ‘gefaald’ in het overtuigen van Cillessen om te blijven staan.

In de groepswedstrijd tegen Australië kreeg Nederland al een penalty tegen en Van Gaal was niet tevreden over de houding van Cillessen op dat moment. "Het verhaal is nu dat als hij daar had gewacht en een penalty had gestopt, dat het dan anders was gelopen", vertelt de presentatrice. "Maar dat deed hij niet."

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