Het Nederlands elftal speelt zaterdag de tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Zweden. Het moet een groot voetbalfeest worden in Houston. Vrijdag kwam de KNVB echter met een grote waarschuwing voor de aanwezige fans.

Als Oranje het opneemt tegen de Zweden telt alleen de winst. Na het gelijkspel in de eerste groepswedstrijd tegen Japan (2-2) is het belangrijk voor het Nederlands elftal om nu wel drie punten te pakken.

Officiële waarschuwing

Terwijl het kwik in veel delen van Nederland inmiddels tot ver boven de dertig graden is gerezen, is er ook in de Verenigde Staten sprake van flinke hitte. Volgens meteorologen wordt het de komende dagen zelfs 34 graden in Houston, waar het ook vochtig is. Daardoor ligt de gevoelstemperatuur nog een stuk hoger. Dat heeft de KNVB aangezet tot het versturen van een waarschuwing.

De KNVB waarschuwt de Oranjefans vrijdag al voor de extreme temperatuur en omstandigheden. "Drink voldoende water. Het advies is om 1 liter water per uur te drinken. Begin hier nu alvast mee", aldus de KNVB in een officieel bericht. "Zoek regelmatig de schaduw of een koele plek om oververhitting te voorkomen. Voel je je niet goed? Ga direct naar de zijkant en spreek iemand aan."

Extra maatregelen

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zweden vindt er weer een Oranjemars plaats. De KNVB gaat ervan uit dat zaterdag zo'n 15.000 mensen naar Houston komen. De mars begint al vroeg op de Amerikaanse dag, rond 08.45 uur, waardoor de temperatuur tijdens de tocht nog niet extreem is. De wedstrijd wordt zelf onder het gesloten dak van het Houston Stadium gespeeld met airconditioning.

De lokale autoriteiten hebben wel al extra maatregelen genomen voor de mars naar het stadion. Er rijden koelwagens mee, er zijn watertappunten langs de route en er zijn koeltenten beschikbaar waarin fans kunnen afkoelen. "Neem een zacht plastic flesje van maximaal 0,5 liter mee naar het stadion en naar het FIFA Fan Festival. Deze kun je bij de watertappunten vullen met water", meldt de KNVB. "Let op elkaar, samen zorgen we ervoor dat iedereen veilig kan genieten en maken we er een onvergetelijk Oranjefeest van."

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