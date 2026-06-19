Erik ten Hag werd donderdagavond bij de NOS gevraagd naar zijn ambities richting het Nederlands elftal. De technisch directeur van FC Twente gaf een antwoord dat de tongen losmaakte. Hij zwoer trouw aan Twente, maar liet ruimte voor speculatie. "Hij laat nooit het achterste van zijn tong zien. Hij weet gewoon meer", verwacht Ralf Seuntjens in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Robert Maaskant denkt dat Erik ten Hag zichzelf in de weg zat bij het media-optreden. Hij vond dat Ten Hag er communicatief niet goed uitkwam. Volgens de ex-trainer stamelde Ten Hag wat, lachte mee met grapjes en kwam hij niet tot een goed antwoord. "Als deze man communicatief handig was geweest, dan was het een absolute toptrainer geweest", beweert hij.

Keuze van Ten Hag

Maar dat is wat mist nu en dat heeft hem volgens Maaskant uiteindelijk ook de kop gekost in Engeland. "Het laat ruimte voor speculatie en dat hoeft hij niet te doen. Zoals ik het hoorde is het heel simpel. Hij heeft een contract van twee jaar, die dient hij uit en daarna ambieert hij een rol als bondscoach. Bij Nederland of ergens anders."

Ralf Seuntjens luisterde ook naar de woorden van de Tukker en las er weer wat anders in. "Hij laat nooit het achterste van zijn tong zien", denkt de spits van Lommel SK. "Hij weet meer, maar omdat hij zo aan het hakkelen is, weegt hij zijn woorden heel zorgvuldig. Hij geeft niet weg wat hij wil, ik denk wel dat er ruimte is dat hij het bondscoachschap gaat doen."

'Als de KNVB langskomt...'

Dat zit hem in een enorm simple reden. "Ik denk dat Ten Hag dan gewoon gaat instappen. Als de KNVB langskomt en hij vindt dat een mooie kans én hij heeft de afspraken met Twente staan... Dan krijg je misschien even kritiek, maar dat is wel hoe de wereld werkt."

Op de vraag of hij dat wel kan maken richting zijn werkgever beginnen beiden te lachen. "Ik ben ook weleens weggegaan bij een club terwijl ik mijn jawoord al had gegeven. Maar dan kan het uiteindelijk toch wat anders lopen", legt Maaskant uit. "In de voetballerij is niks raar. Een week later gaan we gewoon weer verder en is iedereen het vergeten."

Daarbij merkt Seuntjens ook nog iets op: "Ik mag ook niet hopen dat alles en iedereen binnen FC Twente afhankelijk van Ten Hag is. Er zit daar een grote organisatie die hij kent, Ten Hag komt altijd met een plan. Die zal heus wel een plan hebben en een visie hebben neergelegd. Mensen die er nu nog zitten, kunnen dat ook gewoon opvolgen en uitwerken. Hij kan dat ook nog een groot deel doen, de volgende interlands zijn toch pas later."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ralf Seuntjens de laatste updates van het WK. Ze bespreken de heftige blessure van Canadees Koné, de hersenschudding van Quinten Timber en de transferperikelen rondom Oranje-spelers. Is dat afleiding of is het juist positief?

Ook wordt het interview met Erik ten Hag bij de NOS aangehaald. Zou hij nou wel of niet praten met de KNVB als ze hem bellen? Ook wordt er openhartig gesproken over wat de privésituatie met een speler doet op een WK. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Elke dag te beluisteren of te bekijken op jouw favoriete platform.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover