Bij de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden is er hoog bezoek: koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een mooie plek gekregen. Ze zitten naast de grote baas van de wereldwijde voetbalbond FIFA, Gianni Infantino. Ze verschenen samen op het grote scherm in het stadion en dat leidde tot opvallende reacties. Die waren wel louter gericht aan het adres van Infantino.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane steunen het Nederlands elftal tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden. Het koningspaar en de prinses zijn aanwezig in het NRG Stadium in de Texaanse stad Houston, waar Nederland de tweede groepswedstrijd speelt.

Willem-Alexander, Máxima en Ariane volgen de WK-wedstrijd vanuit een skybox in het stadion. Alle drie dragen ze een oranje sjaal om hun nek. Voorafgaand aan de aftrap zong het drietal gezamenlijk het Wilhelmus mee. Later reizen ze door naar Kansas City voor de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador.

Boegeroep voor Gianni Infantino

Infantino heeft de laatste tijd enkele spraakmakende beslissingen genomen. Zo kende hij bijvoorbeeld de zogeheten FIFA-vredesprijs toe aan de Amerikaanse president Donald Trump. Laatstgenoemde vindt dat hij de Nobelprijs voor Vrede zou moeten krijgen, maar vooralsnog vangt hij bot.

De Zweedse krant Aftonbladet schrijft: "Infantino wordt vaak uitgejouwd tijdens voetbalwedstrijden, en dat gebeurde ook tijdens de WK-wedstrijd van zaterdag tussen Zweden en Nederland. Infantino werd na tien minuten spelen op het grote scherm getoond. Het gejoel was niet erg duidelijk te horen op televisie, maar voor de toeschouwers ter plaatse was het overduidelijk dat Infantino niet populair is."

Bestuurders

Daarna benoemt de krant dat er ook enkele Zweedse bestuurders naast en rondom de Nederlandse Koning en de FIFA-baas zitten, namelijk voorzitter van de Zweedse bond Simon Åström en de Zweedse secretaris-generaal van de FIFA, Mattias Grafström.

Sportief gezien ging het uitstekend voor Nederland. Binnen een uur stond er 4-0 op het scorebord, door eerst een tweeklapper van Brian Brobbey en daarna van Cody Gakpo.

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