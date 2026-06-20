Het koningshuis is zaterdagavond aanwezig bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane nemen plaats op de tribune naast een van de meest besproken figuren van het voetbal. Het drietal kwam groots in beeld vlak na het Nederlandse volkslied.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima trokken zaterdagavond volop de aandacht voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. Tijdens het Wilhelmus verscheen het koningspaar in beeld en na afloop van het volkslied applaudisseerden zij enthousiast mee.

Plekje naast Gianni Infantino

Willem-Alexander volgt daar de wedstrijd naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die tijdens dit WK van hot naar her reist en bijna dagelijks ergens op de tribune verschijnt. De veelbesproken voorzitter van de wereldvoetbalbond lijkt overal tegelijk te zijn.

Zo zat hij nog geen twee dagen geleden naast de Canadese premier bij Canada-Qatar in Vancouver, was hij gisteren te zien bij Marokko-Schotland in Boston en schoof hij daarna ook nog aan bij Brazilië-Haïti in Philadelphia.

Bijzonder bezoek tijdens openingsduel

Tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Japan zaten de koning en koningin nog niet op de tribune, al hadden zij ook toen bijzonder gezelschap. Voor het openingsduel van Oranje ontvingen Willem-Alexander en Máxima namelijk hoog bezoek op Paleis Het Loo. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako keken daar samen met het koningspaar naar de ontmoeting tussen Nederland en Japan. Het duel eindigde vlak voor tijd in 2-2.

De Nederlandse sport en het Koninklijk Huis zijn al jarenlang nauw met elkaar verbonden. Bij grote toernooien laten de Oranjes zich regelmatig zien om Nederlandse sporters vanaf de tribune te steunen. Eerder dit jaar waren ze bijvoorbeeld nog aanwezig bij de Olympische Spelen. Nu nemen ze in de Verenigde Staten plaats op de tribune voor Nederland-Zweden.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover