Voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima was het zaterdag een hele drukke dag. Het koninklijk paar zag eerst Nederland dik winnen van Zweden op het WK en een paar uur later later zat het op de tribune tijdens het historische gelijkspel van Curaçao tegen Ecuador, waarna ze feest vierden in de kleedkamer. Koning Willem-Alexander is door zijn gedans inmiddels wereldnieuws.

"De koning en de koningin van Nederland hebben een 'double header' meegepakt in de Verenigde Staten", schrijft het lokale Kansas City Star over de avonturen van het koningspaar. Ze bezochten eerst Nederland - Zweden in Houston en waren enkele uren later in Kansas City voor Curaçao - Ecuador. Ook prinses Ariane was van de partij. Het bezoek van de koninklijke familie was voor Kansas City erg speciaal, want het was voor het eerst in een eeuw dat een regerende monarch die stad aandeed.

Het lokale medium genoot van de beelden na het gelijkspel van Curaçao: "De royals brachten een bezoek aan de kleedkamer van Curaçao. Nou ja, 'bezoek' dekt de lading niet. Het was eerder een dansfeest. De koning en koningin lieten zich gaan, tot groot plezier van de spelers. Het moment waarop de monarchen alle spelers begroetten en vervolgens met hen de dansvloer onveilig maakten, was een iconisch moment op een gedenkwaardige avond voor Curaçao."

'Geluksbrengers' van Curaçao

Niet alleen in het gastland waren Willem-Alexander en Máxima groot nieuws, want ook dichter bij huis is dat het geval. "Waren zij de geluksbrengers die het elftal van Curaçao nodig had?", schreef Sporza na het gelijkspel van het kleinste land ooit op het WK. "Volledig uitgedost in de blauwe kleuren van Curaçao, met voetbalshirts en sjaals, zagen ze hoe een klein voetbalsprookje zich onder hun neus afspeelde."

Het gefeest na afloop viel ook bij onze zuiderburen op: "In het feestgedruis konden de koning en koningin van Nederland niet ontbreken. Ze werden uitgenodigd in de kleedkamer, waar Máxima een speech gaf en Willem-Alexander, na een knuffel met Man van de Match Room spontaan begon te dansen."

Ook de Engelse krant The Guardian kon niet om de koning heen in het wedstrijdverslag van het duel van Curaçao: "Nadat hij op een indrukwekkende 5-1 zege van de ploeg van Ronald Koeman op Zweden was getrakteerd, vreesde koning Willem-Alexander misschien wel het ergste voor het land dat in de zeventiende eeuw werd gekoloniseerd door Nederland. Curaçao liet echter zien dat het er niet enkel is om mee te doen."

'Hun outfits zorgden voor rumoer'

In het thuisland van Máxima is het dubbele bezoek van het koninklijk paar natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven. "De klinkende overwinning van Nederland op Zweden trok een grote menigte naar de tribunes. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden vergezeld door hun jongste dochter, Prinses Ariane, en na een bezoek aan de kleedkamer om de spelers te begroeten, reisden ze ruim duizend kilometer om ook de wedstrijd tussen Curaçao en Ecuador bij te wonen", schreef het Argentijnse Clarin.

Bij La Nacion ging het vooral over de kleding van de leden van het koninklijk huis. "Koning Willem-Alexander en koningin Máxima van Nederland reisden met hun jongste dochter naar Texas om het team te steunen en hun fanoutfits zorgden voor flink wat rumoer", stelt het Argentijnse medium.

"Alle drie zagen er elegant uit en straalden ze een sportieve geest uit. Koningin Máxima droeg een marineblauwe blazer en pantalon met een oranje blouse, terwijl de koning een grijs pak droeg met een wit overhemd en een oranje stropdas. Hun dochter droeg een top in de traditionele kleuren van het land en een witte broek. Als finishing touch droegen ze oranje sjaals met het witte embleem."

🇳🇱🇨🇼 El Rey y la Reina de Países Bajos (si, Máxima) fueron al vestuario a felicitar a los jugadores de Curazao y a Advocaat.



Recordemos: Curazao es una ex colonia holandesa y hoy es un país autónomo, pero es parte del Reino.pic.twitter.com/pfkRWBUoRB — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 21, 2026

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