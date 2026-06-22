Het Nederlands elftal is weer compleet op het trainingsveld in Kansas City. In aanloop naar het afsluitende groepsduel met Tunesië vrijdagnacht (01.00 uur Nederlandse tijd) zijn twijfelgevallen Quinten Timber en Lutsharel Geertruida gewoon weer gespot tijdens het kwartiertje dat de training openbaar was. Ook Crysencio Summerville, die het laatste fluitsignaal niet haalde, was van de partij.

Timber, speler van Marseille, miste de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Zweden. Timber liep vier dagen geleden tijdens de training na een duel met Frenkie de Jong een lichte hersenschudding. Hij stond maandag gewoon tussen de 26 spelers van Oranje die een training afwerkten in thuisbasis Kansas City. Ook Geertruida was van de partij. Hij kreeg tijdens de vorige training nog een flinke schop te verwerken van Wout Weghorst. Kermend ging de Sunderland-verdediger naar de grond en hinkend verliet hij luttele seconden later de situatie.

Op de training leek er vooral tijd en ruimte voor plezier. Er was voetgolf uitgezet met kleine doeltjes op het gras en het aanwezige journaille kreeg alleen wat pass-oefeningen zoals een rondo te zien. Een hoogtepunt was een panna van Mats Wieffer op Teun Koopmeiners. Maandagavond om 19.30 uur Nederlandse tijd komt bondscoach Ronald Koeman met een nieuwe persconferentie. Verdediger Denzel Dumfries sluit dan aan zijn zijde aan om vooruit te blikken op Tunesië - Nederland.

Tunesië - Nederland

Koeman kan dus voorlopig zorgeloos toewerken naar de wedstrijd tegen Tunesië. Het Afrikaanse land ontsloeg de bondscoach na het eerste verloren duel tegen Zweden (5-1). Diens vervanger kon weinig verandering brengen, want Japan bleek ook veels te sterk: 4-0. In het laatste groepsduel tegen Oranje staat er voor Tunesië niks meer op het spel. Voor Oranje des te meer, want de eindrangschikking bepaalt de route in de knock-outfase van het WK voetbal.

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