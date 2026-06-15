Het is één van de meest iconische momenten uit de voetbalgeschiedenis van Nederland: de penalty van Johan Neeskens in de WK-finale van 1974. Nederland bereikte voor de eerste keer in de historie de finale, maar verloor met 1-2 van gastland West-Duitsland. Neeskens opende al na een minuut de score vanaf de strafschopstip. Blijkbaar was het echter maar een gelukstreffer, erkende de inmiddels overleden Neeskens liefst 37 jaar later.

Het WK van 1974 in West-Duitsland betekende de internationale doorbraak van Oranje. Met spelers als Johan Cruijff, Johan Neeskens, Ruud Krol en Johnny Rep bereikte Nederland voor het eerst de finale van een wereldkampioenschap. Op 7 juli 1974 wachtte in München gastland West-Duitsland. De verwachtingen waren enorm. Oranje speelde oogstrelend voetbal en gold voor velen als favoriet.

Droomachtige start van finale

De finale begon droomachtig voor Nederland. Nog voordat een Duitse speler de bal had geraakt, stormde Johan Cruijff richting het strafschopgebied. Hij werd neergehaald door Uli Hoeness, waarna de Engelse scheidsrechter Jack Taylor direct naar de stip wees. De strafschop werd genomen door Neeskens, die met zijn kenmerkende lange aanloop van enkele meters naar de bal liep vernietigend uithaalde. De penalty vloog hard door het midden van het doel achter keeper Sepp Maier. Terwijl het kalk van de stip opspatte, sprintte Neeskens juichend weg: 0-1.

Gelukstreffer van Neeskens

Het doelpunt groeide uit tot een klassieker. Toch kreeg dat beroemde doelpunt jaren later een opvallende bijsmaak. Volgens Neeskens zelf was zijn historische penalty eigenlijk vooral een gelukstreffer. De inmiddels overleden oud-topvoetballer vertelde pas tientallen jaren later dat er tijdens de strafschop van alles misging.

"Ik liep dus bewust tot de rand van het strafschopgebied, keek niet meer op of om en schoot. Terwijl ik me omdraaide, realiseerde ik me dat de Duitse keeper wist wat ik zou gaan doen. Die had de beelden van Bulgarije natuurlijk ook gezien. Toch wilde ik het doen zoals ik het altijd deed. Maar toen ik de aanloop begon, dacht ik op het laatste moment: ‘nee, de bal moet de andere kant op’. Als gevolg daarvan kwam ik niet meer goed uit met mijn stappen."

Daardoor raakte hij niet alleen de bal, maar ook de grond. Het opspattende kalk bij de stip is daar nog altijd het bewijs van. "De bal was gelukkig wel hard, maar ik raakte ook de grond. De keeper koos al vroeg de hoek. Dat was mijn geluk", verklaarde Neeskens 37 jaar later na het historische moment bij ELF Voetbal.

Verloren finale, blijvende herinnering

Ondanks de vroege voorsprong verloor Nederland de finale uiteindelijk met 1-2. Paul Breitner maakte gelijk vanaf de stip en Gerd Müller zorgde nog voor rust voor de winnende treffer. Hét moment van Neeskens was misschien nog wel legendarischer dan de uitslag zelf. Ruim vijftig jaar later wordt nog steeds regelmatig teruggedacht aan dat bijzondere moment in Mexico. Neeskens overleed op 73-jarige leeftijd in oktober 2024 in Algerije nadat hij onwel werd.

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