België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. De Rode Duivels nemen het in de poulefase zondagavond op tegen het veelbesproken Iran. In de eerste groepswedstrijd tegen het Egypte van Mo Salah zat er geen overwinning in. Volg hier alle ontwikkelingen live.

Rudi Garcia, de bondscoach van België, heeft voor het duel tegen Iran enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd waarin met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Egypte. Door een luchtweginfectie moet smaakmaker Jeremy Doku het duel aan zich voorbij laten gaan. Spits Romelu Lukaku start vanavond wel, in tegenstelling tot de openingswedstrijd.

België zocht nadrukkelijk de aanval, maar toch leek Iran halverwege de eerste helft de score te openen. In de 25ste minuut kreeg de tegenstander van onze zuiderburen een vrije trap, die sterk deed denken aan de beroemde variant waarmee Wout Weghorst op het WK van 2022 tegen Argentinië scoorde. Voor Iran was het Mehdi Taremi die de bal uiteindelijk tegen de touwen werkte. Het feest ging echter niet door, want na ingrijpen van de VAR werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Groep G

Groep G bestaat uit België, Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van.

Egypte en België hielden elkaar keurig in evenwicht in het eerste duel in Groep G dit WK. Eerst kwam Egypte op voorsprong, waarna Romelu Lukaku met zijn eerste actie van groot belang was voor België. Hij dacht zelf te scoren, maar later bleek dat Egypte een eigen doelpunt maakte. Toch was hij belangrijk voor de 1-1 van België. Iran en Nieuw-Zeeland openden ook met een gelijkspel (2-2).

Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.

Programma Groep G

15 juni om 21.00 uur: België - Egypte (1-1)

16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland (2-2)

21 juni om 21.00 uur: België - Iran

22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België

27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep G

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