Frenkie de Jong beet na de 5-1 overwinning van Oranje op het WK flink van zich af. Voormalig WK-finalist Eljero Elia snapt de frustratie bij de middenvelder van FC Barcelona en steunt zijn gedachtes.

Het was na de klinkende 5-1 zege van het Nederlands elftal op Zweden niet alleen koek en ei bij de spelers. Zo beet De Jong bij SBS 6 van zich af na een vraag over de eerdere kritiek na het gelijkspel tegen Japan. "Ik heb het gevoel... Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar ze zien het niet. Het is niet erg, iedereen kan erover praten. Ik denk dat mijn rol heel duidelijk is. Aan sommige mensen is het lastig uit te leggen misschien. Ik denk dat ik dan een keer naast ze moet zitten", zo sprak hij geïrriteerd.

'Je kunt niet van hem verwachten dat hij ook doelpunten gaat maken'

Elia kan zich in de Sportnieuws.nl-rubriek Effe Elia vinden in de woorden van De Jong. "Deze woorden zijn zeker terecht", zo begint de oud-buitenspeler van onder meer Feyenoord, FC Utrecht en Southampton. "Mensen vergeten dat hij een verdedigende middenvelder is, hé. Hij moet het spel maken, tegen Japan deed hij dat. Tegen Zweden deed hij dat ook."

De 39-jarige Elia vindt dat mensen te veel van De Jong verwachten. "Je kunt niet van hem verwachten dat hij ook doelpunten gaat maken en zo. Dat is Frenkie niet. Ik denk dat hij gewoon zijn ding deed en dat deed hij goed." De speler die in de WK-finale van 2010 nog minuten maakte zag dan ook een groot punt wat De jong had verbeterd. "Tegen Zweden dag je ook dat hij agressiever in de duels was dan normaal." Daarnaast prees hij ook de intercepties en passes van de middenvelder.

'Mensen buitenaf weten van niks'

Elia is het dank ook zeker eens dat je een 'oog voor het spelletje' nodig hebt om de prestaties van Frenkie te snappen. Daarin prijst hij vooral het feit dat De Jong niet helemaal fit was tegen Zweden. "Zeker als je geblesseerd bent. Mensen buitenaf weten natuurlijk van niks. Alsnog krijg je dan een oordeel en dat ik moeilijk voor een speler. Ik heb ook wel eens met een injectie gespeeld. Alleen je trainer weet daar dan vanaf."

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