Kroatië zal ook dit WK weer worden gesteund door influencer Ivana Knöll. Het model en dj geldt als een van de bekendste voetbalfans wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten is ze er weer bij. Met haar kenmerkende - ietwat schaarse - outfit.

Wie de afgelopen grote voetbaltoernooien heeft gevolgd, kan bijna niet om haar heen. De Kroatische influencer groeide tijdens WK's en EK's uit tot een internetsensatie dankzij haar opvallende outfits in de iconische rood-witte blokjes van Kroatië.

Knöll werd op 16 september 1992 geboren in Frankfurt am Main, Duitsland. Ondanks haar Duitse geboortegrond heeft ze Kroatische roots. Ze groeide op in Bosnië en Herzegovina en Kroatië, waar ze later ook haar eerste stappen in de modellenwereld zette.

Doorbraak op het grote toneel

Haar eerste internationale aandacht kreeg Knöll tijdens het WK van 2018 in Rusland, waar ze in opvallende Kroatische outfits op de tribunes verscheen. De echte explosie op sociale media volgde echter vier jaar later tijdens het WK in Qatar. In het streng islamitische Qatar zorgden haar vaak strakke en onthullende outfits voor flinke discussie. Terwijl veel fans haar prezen omdat ze zichzelf bleef en haar vrijheid vierde, vonden critici dat ze te weinig respect toonde voor de lokale cultuur en kledingvoorschriften.

De controverse werkte vooral in haar voordeel op sociale media. Haar Instagram-account schoot door het dak en leverde haar miljoenen nieuwe volgers op. De teller staat voor dit WK op 2,9 miljoen fans. Ze gebruikt haar bereik voor modellenwerk, modeshows en haar eigen kledinglijn Knölldoll, waarin het bekende Kroatische schaakbordpatroon centraal staat. Ook timmert ze aan de weg als dj.

Woonachtig in de VS

Knöll beperkt zich bovendien allang niet meer tot voetbalstadions. Tijdens het EK van 2024 in Duitsland was ze opnieuw nadrukkelijk aanwezig, maar ook bij andere grote sportevents duikt ze steeds vaker op. Zo werd ze in mei 2026 nog gespot als eregast in de pitlane tijdens de Grand Prix van Miami in de Formule 1.

De Kroatische is woonachtig in de Verenigde Staten en dus is het een thuiswedstrijd voor haar. "Ik ben zo blij, het is mijn vierde WK nu", vertelde de schaars geklede Knöll bij aankomst in Dallas, waar Kroatië de openingswedstrijd tegen Engeland speelt. Waar kijkt Knöll vooral naar uit? "Goals", was haar antwoord. "Ik ben hier voor alles."

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