'Meest sexy voetbalfan' laat harten van volgers sneller kloppen met gewaagde foto

De Kroatische Ivana Knöll is door de jaren heen een enorme attractie geworden op sociale media, en dat allemaal vanwege haar aanwezigheid op eindtoernooien voetbal. Inmiddels heeft ze 2,8 miljoen volgers op Instagram en gaan er overal deuren voor haar open.

Op Instagram heeft Knolldoll - ze is immers ook dj geworden - een foto geplaatst in een doorschijnend latex pakje. Daarmee zal ze de harten van haar fans sneller doen laten kloppen. 'EDC (Electric Daisy Carnival, red.) with a view', schreef ze erbij. Knoll liet haar volgers het uitzicht zien vanuit de VIP-ruimte, ze was er immers te gast. Ook mocht ze achter de dj's staan.

Geen OnlyFans

Knoll was er al bij met Kroatië op het WK van 2018 maar vergaarde vooral bekendheid door haar aanwezigheid in Qatar. Het leverde haar zelfs telefoontjes op met verzoeken om een OnlyFans (een platform om erotische beelden te verkopen) aan te maken. "Tijdens het WK kreeg ik daar zo'n tien telefoontjes en twintig mailtjes per dag over", vertelde ze kort na het toernooi in Qatar.

Haar laatste post komt toch aardig in de buurt:

Knoll wordt overspoeld met reacties. De meeste zijn positief, zoals hartjes, hartjesogen of vuur-emoticons. Ook is er een kritische noot: 'Laten we eerlijk zijn: ze is er vanwege haar lichaam en haar uiterlijk, niet vanwege haar talent.'

Knoll is behoorlijk ambitieus

De 32-jarige Knoll onthulde voor het EK van 2024 waar ze ook aanwezig dat ze ook in de muziekindustrie zit. "Ik ga als dj op wereldtournee en draai onder andere in Griekenland, Marokko, Montenegro en Kroatië. Daarna vlieg ik terug naar Miami. Ik woon al twee jaar in de VS en heb daar een werkvisum. Ik breng de winter door in Florida en kom dan in de zomer terug naar Europa", vertelde ze aan Bild. Ze verschijnt tegenwoordig ook steeds vaker bij Formule 1-races, zoals onlangs in Miami.

Maar de in het Duitse Frankfurt geboren Knoll sluit een terugkeer naar haar geboorteland niet uit. "Ik zou dolgraag als tv-presentator willen werken – voor de Bundesliga. Omdat er in Kroatië geen echt goede competitie is en ik nauwe banden heb met Duitsland, is de Bundesliga mijn droom. Als kind was ik fan van Leverkusen; nu ben ik fan van Bayern."