Onherkenbare 'sexy voetbalfan' duikt op bij GP van Miami in speciale Formule 1-outfit

Het Kroatische model Ivana Knöll zorgt dat ze nog altijd in de spotlights blijf. De 32-jarige influencer werd bekend door weinig verhullende foto's op de tribunes van het WK voetbal in Qatar. Afgelopen weekend dook ze vrijwel onherkenbaar op tijdens de Grand Prix van Miami.

Knöll stond lange tijd bekend als 'de meest sexy voetbalfan ter wereld'. Inmiddels probeert het 32-jarige model met die titel ook andere sporten te veroveren. Ze was uitgenodigd om een kijkje te nemen bij Formule 1-team Aston Martin en ging met verschillende F1-prominenten op de foto.

Wat opvalt is de bijzondere look van het Kroatische model, haast onherkenbaar in vergelijking met haar uiterlijk op het WK in 2022. En misschien nog wel bijzonderder: zelfs tijdens het raceweekend maakte ze een volledige metamorfose.

In de paddock van Aston Martin - het team van Lance Stroll en Fernando Alonso - verscheen Knöll in een outfit die geïnspireerd was op de Formule 1. Ze droeg een weinig verhullend zwart pakje met geblokte mouwen, een referentie naar de finishvlag. 'Let's go Aston Martin', schreef ze onder haar post, die duizenden keren geliket wordt door haar volgers. De monteurs gingen lachend met haar op de foto.

Een dag later leek de influencer met dik 2,8 miljoen volgers op Instagram bijna een ander persoon. Ze bleek haar zwarte haar veranderd te hebben in een blonde pony. Trots ging ze op de foto met Mercedes-teambaas Toto Wolff en Alpine-adviseur en voormalig ploegbaas Flavio Briatore.

De GP van Miami eindigde niet zoals Max Verstappen graag gezien had. De Nederlandse Red Bull-coureur begon vanaf pole position, maar moest al snel de McLarens aan zich voorbij laten gaan. Een onhandige virtual safety car zorgde ervoor dat Verstappen zelfs buiten het podium viel. George Russel nam dat plekje over.

De race werd gewonnen door Oscar Piastri, die zijn derde race op rij wist te winnen en afstand neemt van zijn collega Lando Norris in het kampioenschap. Verstappen blijft derde in de race om het kampioenschap.