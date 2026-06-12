De internationals van het Nederlands elftal zijn inmiddels al geruime tijd in de Verenigde Staten. Dat geldt echter niet voor de familie en vrienden van de spelers. Voor Frenkie de Jong komt daar snel verandering in. Zijn partner Mikky Kiemeney blikt terug op de tijd van het gezin in Nederland en maakt zich op voor de reis naar Amerika.

Frenkie de Jong boekt zowel op het veld als daarbuiten succes. De balvaste middenvelder is erg gelukkig met zijn vrouw Mikky en zoontjes Mason en Miles. De afgelopen tijd vierde het gezin enkele mooie dagen terug in Nederland. Ze wonen immers in Barcelona. Lang hoeft De Jong het in elk geval niet te doen zonder zijn gezin. Zij vertrekken snel naar de Verenigde Staten.

Terugblik

Op haar eigen Instagram blikt Kiemeney terug op de mooie periode in Nederland. "Mijn Nederlandse fotoalbum aan het opruimen voordat ik naar de VS vertrek", schrijft de spelersvrouw onder het bericht. Op de beelden vallen allerlei lieve momenten te zien die het gezinnetje samen heeft meegemaakt.

Van wandelingen in het Vondelpark tot een bezoekje aan De Jong in De Kuip. De familie heeft het er goed van genomen bij terugkomst in Nederland. Uiteraard dragen zoontjes Miles en Mason trots het Oranje-shirt van hun vader.

Reis naar de VS

Nu gaat de focus van het hele gezin echter op het aanstaande WK. Zij zullen binnenkort naar de Verenigde Staten vliegen. Daar zullen zij waarschijnlijk in elk geval voor zondagavond aankomen. Dan speelt De Jong de eerste wedstrijd met het Nederlands elftal tegen Japan.

Voor De Jong zal het ongetwijfeld veel betekenen dat zijn geliefden hem komen bezoeken in de Verenigde Staten. Hij gaf eerder in een interview al aan dat zijn vrouw ongelooflijk veel voor hem betekend. Hopelijk gaat de familie De Jong een mooie tijd tegemoet tijdens het WK voetbal en duurt het nog even voor ze weer terug zijn.

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