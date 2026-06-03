De moeder van Frenkie de Jong is inmiddels ook al oma. De Oranje-international heeft twee zoons met zijn vrouw Mikky Kiemeney. Volgens Marjon heeft het ouderschap haar zoon wel wat veranderd.

Dat onthult moeder Marjon op Radio 538. De kijk van de FC Barcelona-middenvelder op het ouderschap is wel wat veranderd sinds hij zelf vader is. "Frenkie is wat duidelijker", vertelt ze. "Vroeger zei hij dat zijn kinderen alles zouden mogen."

Biologisch eten

Maar nu blijkt hij toch strikte regels voor zoons Miles en Mason te hebben. "Ze moeten biologisch eten, weinig suiker en niet continu op de laptop of telefoon", legt Marjon uit. "Ik vind er wel wat van, maar het is zijn leven."

Zelf groeide Frenkie gewoon op met een 'boterham met pindakaas'. Heeft dat tot zijn succesvolle voetbalcarrière geleid? "Er is geen geheim, je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. En biologisch, dat is heel belangrijk", zegt ze met een lach.

Opa

Ook zijn opa was belangrijk in de jeugd van de topvoetballer. "Dat is een speciale connectie", zegt Marjon. "Frenkie heeft op vrij jonge leeftijd beslissing genomen over waar hij ging voetballen. Mijn vader heeft hem drie jaar lang heen en weer gereden."

De roem heeft De Jong overigens niet veranderd, benadrukt zijn moeder. Dat geldt ook voor haarzelf. Marjon werkt met veel plezier in de zorg. "Hij verdient dat geld, ik niet. Ik ben gewoon met beide voeten op de vloer blijven staan."

WK voetbal 2026

De Jong werkt met het Nederlands elftal toe naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Oranje speelt woensdag een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip.

Nederland begint op 14 juni aan het WK met de wedstrijd tegen Japan in Groep F. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni). Algerije is ingedeeld in Groep J en opent het WK op 17 juni met een duel tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Daarna volgen groepsduels met Jordanië en Oostenrijk.

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