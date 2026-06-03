De moeder van Frenkie de Jong, Marjon, leeft met haar zoon mee richting het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ze is ook aanwezig bij de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen Algerije en sprak daar over de kwaliteiten van de middenvelder. Ze doet een opvallende uitspraak over de rol van haar zoon in het team.

Oranje neemt het woensdag om 20.45 uur op tegen Algerije in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Daarna vertrekt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman naar de VS. Ook zijn moeder zwaait hem uit in De Kuip, zij reist niet af naar Amerika voor de groepsfase van het eindtoernooi.

Voorafgaand aan het oefenduel vertelt ze aan Radio 538 hoe ze met Frenkie meeleeft naar het toernooi. Op een wedstrijddag hebben de twee geen contact. "Totaal niet. Eigenlijk zo min mogelijk. Hij zit in een bubbel. Hij heeft zijn concentratie nodig en dan zeg ik gewoon: het is goed."

'Niet de belangrijkste'

De Jong kwakkelde bij FC Barcelona nog wat met zijn fitheid en miste de laatste thuiswedstrijd tegen Real Betis. Toch maakt Marjon zich geen zorgen over een mogelijke blessure. Ze vindt hem hem opvallend genoeg ook niet de belangrijkste speler van het Nederlands elftal. "Ze staan met elf man op het veld", benadrukt ze. "En je hebt wisselspelers, die horen er net zo goed bij."

'Het is geen robot'

En ook De Jong heeft weleens een mindere dag, weet zijn moeder. Dat leidt dan al snel tot kritiek, maar daar kan de topvoetballer goed mee omgaan. "De voetbalwereld is heel hard. Als je geen goede dag hebt wordt je gelijk afgemaakt", zget Marjon. "Dan denk ik: het is geen robot."

En ook Marjon kijkt kritisch naar haar zoon. Op de vraag wat haar reactie is na een goal van De Jong, reageert ze verbaasd. "Frenkie een doelpunt? Heb je nog effe", grapt ze. "Hij geeft altijd de bal af."

WK voetbal 2026

Nederland begint op 14 juni aan het WK met de wedstrijd tegen Japan in Groep F. Daarna volgen duels met Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni). Algerije is ingedeeld in Groep J en opent het WK op 17 juni met een duel tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Daarna volgen groepsduels met Jordanië en Oostenrijk.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover