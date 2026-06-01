Het Nederlands elftal is volop in voorbereiding op het WK voetbal dat over anderhalve week begint. De selectie van Ronald Koemen bevat meerdere topspelers en Frenkie de Jong is er daar zonder twijfel een van. In aanloop naar de start van het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico geeft de vader van Frenkie, John, een openhartig interview.

Het wordt voor de middenvelder van FC Barcelona zijn derde eindtoernooi. Hij was er onder Frank de Boer op het EK van 2020 al bij toen Oranje teleurstelde met uitschakeling in de achtste finales. Zo'n 3,5 jaar geleden was hij een belangrijke kracht in het elftal van Louis van Gaal op het WK van 2022 in Qatar, waar Nederland in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Argentinië.

'Ergste trauma' voor Frenkie de Jong

In 2024 haalde Oranje met Ronald Koeman de halve finales op het EK in Duitsland, maar daar was De Jong er niet bij. Hij sukkelde dat seizoen met meerdere enkelblessures en raakte voor het toernooi in duel met Real Madrid wéér geblesseerd. Uiteindelijk bleek het landentoernooi onhaalbaar en vader John weer nog wel hoeveel pijn dat deed bij de middenvelder. "Het ergste trauma uit zijn carrière", zegt de vader van in gesprek met de NOS.

De Jong trainde in voorbereiding op het EK toen wel heel voorichtig mee met het Nederlands elftal, maar vlak voor de start van het toernooi werd duidelijkd dat hij te veel last had van zijn enkel om mee te gaan. "Ik ben gelijk naar Amsterdam gereden om hem een hart onder de riem te steken", zo weet zijn vader nog goed.

Uiteindelijk bleek De Jong ook maanden na het EK nog niet inzetbaar voor zowel Oranje als Barcelona. Dit seizoen wordt er voorzichtig omgegaan met de Nederlander, die eerder dit jaar een hamstringblessure opliep en recent kampte met zware griep. Daardoor maakte hij niet al te veel minuten in de laatste weken, maar volgens zijn vader is dat juist ietes positiefs. "Kan niet beter", vindt hij. De Jong lijkt namelijk uitgerust aan het WK te kunnen beginnen.

Hopen op schitterend WK

Zijn vader hoopt uiteraard dat Oranje het wederom ver gaat schoppen en dat De Jong gevrijwaard blijft van pech zoals vlak voor het EK. "Laat nu het tegenovergesteld gebeuren: dat het een schitterend WK wordt."

Programma van Nederlands elftal

Het Nederlands elftal begint op zondag 14 juni aan het WK voetbal met een wedstrijd tegen Japan. Later wachten Zweden en Tunesië nog in de groep. Eerst staan er nog twee oefenduels op het programma. Woensdag 3 juni is de zogeheten uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. Op maandag 8 juni is er nog een oefenduel tegen Oezbekistan. Die wedstrijd wordt gespeeld in New York.

