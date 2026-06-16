Spelers van het Nederlands elftal beleefden maandag een familiedag in Dallas, maar de moeder van Frenkie de Jong ontbrak. Marjon de Bruijn zit thuis om het WK voetbal te volgen en vertelt dat ze, net als veel fans voor de televisie, schreeuwt als ze naar een wedstrijd van Oranje en haar zoon zit te kijken.

Toen De Jong (29) aan het einde van het reguliere seizoen fit werd en wedstrijden speelde bij FC Barcelona, kwam het WK weer in beeld. Hij werd geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman en sindsdien heerst de Oranje-koorts in huize De Jong. "Wij vinden het geweldig en hij vindt het ook geweldig dat hij erbij kan zijn", zegt Frenkie's moeder Marjon in gesprek met RTL Boulevard.

Volgens haar speelde voetbal al op jonge leeftijd een hoofdrol in het leven van haar zoon. "Hij heeft er zelf heel veel voor gelaten. Vroeg naar bed, geen feestjes en geen drank." Het was voor haar niet makkelijk toen al die opofferingen zich uitbetaalden en De Jong uitgroeide tot voetballer van wereldformaat. "Ik heb hem uit handen moeten geven", zegt ze.

Dat kwam mede doordat Frenkie's jongere broer op hoog niveau turnde en dus de aandacht verdeeld moest worden. Moeder Marjon legde een deel van de zorgen in handen van Frenkie's opa, die een belangrijke rol in zijn vroege voetbalcarrière speelde. Hij reed de middenvelder het hele land door, terwijl moeder Marjon haar aandacht kon verdelen tussen beide jongens.

'Dan kom ik over'

Voorlopig blijft ze ver weg van de Verenigde Staten, waar Oranje in Groep F met Japan, Zweden en Tunesië strijdt om door te gaan naar de knock-outfase. "Als ze (het Nederlands elftal op het WK, red.) ver genoeg komen, dan kom ik pas over. Maar het is eerst kijken of ze tot zover komen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover