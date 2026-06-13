Topvoetballer Mohamed Ihattaren is positief gestemd over de WK-kansen van zowel Nederland en Marokko. Hoewel hij vermoedt dat de Atlasleeuwen aan het langste eind zullen trekken, verwacht hij dat Oranje ver komt in het toernooi. "Ik gun het ze beiden", aldus de middenvelder.

Ihattaren - die naast voetballer ook een fervent vechtsportliefhebber is - was aanwezig bij Glory Collision 9. De middenvelder maakte zich geen zorgen dat hij de weerste WK-wedstrijd van Marokko, die een paar uur later van start zou gaan, zou missen. "Ik ga straks direct weg en ik woon hier een half uurtje vandaan. Dus dat komt goed uit", grinnikt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Tijdens Glory 100 een jaar geleden verscheen Ihattaren ook voor de camera van deze site. Toen gaf hij de primeur dat hij zijn interlandcarrière zal vervolgen bij Marokko. Op de vraag of hij niet vindt dat hij op het toernooi had moeten staan, antwoordt hij nuchter: "Ja honderd procent, maar soms moet je ook gewoon realistisch denken. Ik heb dit hele jaar bij Fortuna gedraaid. Als je kijkt wat voor internationals er op het WK spelen, is dat een wereld van verschil qua podium waar zij spelen. Dus het is eigenlijk wel logisch."

WK-verwachtingen

"Mijn taak is nu om te zorgen dat ik een stap maak die ervoor zorgt dat ik ook daarvoor in aanmerking kom", vervolgt Ihattaren. "En ook hopelijk Europees kan spelen en mezelf meer in de kijker kan spelen." Op de vraag wie er gaat winnen indien Oranje en de Atlaseeuwen het na de poulefase van het WK tegen elkaar opnemen hoeft hij geen seconde na te denken: "Marokko!"

Maar ook over Oranje is de voetballer van Fortuna Sittard optimistisch. "Die gaan het ook heel goed doen. Oranje heeft echt een mooi elftal en hele leuke spelers. Ik gun het ze ook van harte, maar als het over een duel tussen Marokko en Nederland gaat, dan ben ik Marokkaan die dag", lacht hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover