Voetballer Mohamed Ihattaren heeft eind maart zijn contract bij Fortuna Sittard verlengd, toch denkt hij aan een vertrek bij de Limburgse club. Dat vertelde hij zondagmorgen live op televisie.

"Het zou niet netjes zijn om transfervrij de deur uit te lopen. Fortuna heeft mij het vertrouwen gegeven, dus ik vind niet dat ik ze met lege handen kan achterlaten", zei de 24-jarige middenvelder in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie.

De oud-speler van PSV en Ajax maakt een goed seizoen door bij de Limburgse club. Hij was betrokken bij zeventien doelpunten. Fortuna lichtte onlangs de optie in zijn contract om hem tot de zomer van 2027 vast te leggen. "Ik ken mijn kwaliteiten. De stappen die ik nu maak, gaan goed, dus ik wil een logische vervolgstap zetten. Of het nou een club in het binnenland of buitenland is, maakt me niet zoveel uit. Het gevoel moet goed zijn", aldus Ihattaren.

"Ik geniet er echt van. Elke keer dat ik naar de training ga, ben ik blij. Dat is jaren niet zo geweest. In de periode bij Ajax vond ik dat bijvoorbeeld niet. Dat had vooral met mezelf te maken, omdat ik met andere dingen bezig was", aldus Ihattaren.

Ook verklapt hij hoe de club erin staat qua vraagprijs. "Afgelopen zomer mocht ik voor drie miljoen weg, maar de club gaat niet moeilijk doen als er iets minder wordt geboden en ik weg wil. Ik ben ook gratis binnengekomen", aldus Ihattaren. Het liefst blijft hij wel in Nederland spelen: "Ik heb mijn moeder hier en Hans", waarmee hij doelt op voetbalverslaggever Hans Kraaij jr. Even later komt ter sprake dat Ihattaren wel degelijk een droomclub heeft: Feyenoord. Hij blijft maar lachen als het ter sprake komt.

Hij spreekt veel met trainer Danny Buijs over verbeteringen die nog binnen bereik liggen. "Waar ik het altijd met hem over heb, is dat ik uit mezelf naar de gym moet gaan", verklapt hij. "Bij hem heb ik voor het eerst de gym gezien. We gaan twee à drie keer per week samen. Ik ben uit mezelf nog nooit de gym in geweest."

De 24-jarige middenvelder had een aflopend contract, dat de club met een eenzijdige optie met een seizoen kon verlengen. Dat is gebeurd, meldde de nummer 11 van de Eredivisie enid maart. Ihattaren kwam vorig jaar over van RKC Waalwijk en was in 26 wedstrijden goed voor zes treffers en elf assists. De oud-speler van onder meer PSV miste het meest recente competitieduel met FC Twente door een blessure.

Fortuna moet net als andere clubs voor 1 april een beslissing nemen over aflopende contracten. De opties in de contracten van Niels Martens, Tristan Schenkhuizen, Onur Demir en Paul Gladon zijn niet gelicht.