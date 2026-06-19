Daar stond ze ineens vol in beeld tijdens Nederland - Japan: Camila Benen. En binnen een paar minuten ging de Nederlandse voetbalfan compleet viraal op sociale media. Op X, Instagram en TikTok regende het reacties over de mysterieuze Oranje-supporter, die werd betiteld als 'mooiste fan' van het WK. "Alles wat daarna gebeurde was puur toeval."

Terug naar minuut 39 van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan. Een blonde supporter gehuld in het oranje laat zich enthousiast zien op televisie en het grote scherm in Dallas Stadium. Het moment wordt meteen opgepakt door grote accounts op sociale media. Op dat moment is nog niet bekend wie de 23-jarige supporter is, zij meldt zich later via Instagram.

De hoofdpersoon zag het totaal niet aankomen. "Het is echt bizar om mee te maken", vertelt ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

In het middelpunt van de aandacht

De camera’s leken zondag overal dezelfde kant op te draaien. Eerst werd Camila al aangesproken door de Amerikaanse zender Fox 4 News tijdens de sfeeracties buiten het stadion. Later verscheen ze ook nog op foto’s van OnsOranje. Maar hét moment was tijdens de wedstrijd.

🚨🇳🇱 𝗡𝗘𝗪: This Dutch fan is currently going COMPLETELY VIRAL on Social Media!



Fans are saying she’s the prettiest fan spotted so far this tournament! 💫 pic.twitter.com/Zen18Xo6da — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 15, 2026

Volgens Camila zat er niets achter de plotselinge aandacht. "Het was volledig spontaan", benadrukt ze. Er was geen sprake van een samenwerking of campagne. "Ik was gewoon als supporter aanwezig met mijn familie. Alles wat daarna gebeurde was puur toeval."

Nederlandse voetbalfan in de VS

De supporter is van origine Nederlandse, maar verhuisde dertien jaar geleden naar Miami. Haar moeder is Cubaans en een groot deel van de familie woont daar nog steeds. Zelf is ze fan van het Nederlands elftal en Feyenoord. In 2023 was ze ook bij het kampioenschap van die club. Toen de familie hoorde dat het WK naar de Verenigde Staten kwam, werden er kaartjes geregeld.

Dat ze online wordt betiteld als 'mooiste voetbalfan' kan ze amper bevatten. "Het is best onwerkelijk dat mensen me zo noemen", zegt ze. "Tegelijkertijd probeer ik het vooral luchtig op te vatten. Ik krijg vooral veel leuke berichten, reacties en nieuwe volgers uit allerlei landen." Zelf haalde ze onlangs haar diploma aan de Florida International University. Benen studeerde af met een master architectuur.

Geen nieuw moment op televisie

Fans die hopen haar nog eens op de tribune te spotten tijdens het WK hebben minder geluk. Camila is inmiddels terug in Nederland om familie en vrienden te bezoeken en kijkt de komende wedstrijden vanaf de bank.

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