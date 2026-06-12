Een aantal Oranje-internationals zorgde woensdag voor onvergetelijke momenten bij kinderen uit minder rijke wijken van Kansas City. Dat leverde mooie beelden op. Sportnieuws.nl-analisten Robert Maaskant en Ali Boussaboun vinden het een uitstekend initiatief vanuit de KNVB. "Als je dan ziet wat dat losmaakt...", zegt Boussaboun in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Oranje-internationals Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Quinten Timber en Lutsharel Geertruida hebben woensdag een glimlach bezorgd op het gezicht van tientallen kinderen in Kansas City. De spelers van het Nederlands elftal verrasten 45 kinderen uit minder rijke delen van de stad tijdens een speciale bijeenkomst rondom de World Coaches-cursus. De Oranje-spelers namen uitgebreid de tijd voor foto’s en ontmoetingen met de aanwezigen.

'Dat doet de KNVB héél goed'

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast spraken Ali Boussaboun en Robert Maaskant lovend over het initiatief van Oranje en de KNVB. "Nederland heeft natuurlijk een sociaal-maatschappelijke doelstelling, ook vanuit de KNVB. Dat doen ze heel goed", schetst Maaskant. "Alle Nederlandse voetbalclubs hebben dat en daarom doen zij heel veel met hun foundations. Dat vind ik heel goed, want als profvoetballer ben je in de mogelijkheid om anderen te helpen. Waarom zou je dat niet een paar minuten van je dag doen?"

Bezoek aan weeshuis in Marokko

Ook Boussaboun is enthousiast over de maatschappelijke actie van de voetballers. De oud-topvoetballer hecht zelf ook veel waarde aan investeren in zulke situaties. "Ik vind het heel belangrijk dat voetballers zich inzetten voor het maatschappelijk belang", zegt Boussaboun, die trainer in het amateurvoetbal is. "Met GSC ESDO gaan we elk jaar naar Marrakech op trainingskamp en afgelopen jaar hebben we een stichting met weeskinderen bezocht."

Beluister de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

"Daar zaten allemaal weeskinderen van drie tot en met zeventien jaar", vervolgt de ex-international van Marokko, die daardoor zichtbaar aangeslagen was. "Wij hebben toen met de hele ploeg geld ingezameld en daarmee hebben we speelgoed en zulke dingen gekocht. Als je dan ziet wat dat losmaakt... En dan zijn wij 'maar' vierdeklasseamateurs. Laat staan als Oranje dat zou doen. Zulke initiatieven juich ik alleen maar toe", besluit Boussaboun.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun de openingsdag van het eindtoernooi. De geweldige klanken en danjes van Shakira worden besproken, de vele rode kaarten bij Mexico-Zuid-Afrika en ook de oproep van Marcos Senesi bij Argentinië.

Verder gaan de heren ook in op de roze schoenen dit WK en de haarband van Memphis Depay, wordt de keeperskwestie bij Oranje besproken en blikken ze alvast vooruit op het eerste optreden van Danny Makkelie bij de Verenigde Staten tegen Paraguay. Kijk en beluister iedere dag de podcast vanaf 7.30 uur op jouw favoriete kanaal.

WK voetbal

Nederland speelt op 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Dat gebeurt niet in Kansas City, maar in Dallas. Het duel met Zweden wordt gespeeld in Houston en de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Tunesië wordt in Kansas zelf gespeeld.

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