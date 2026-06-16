De KNVB gaat ervan uit dat zaterdag zo'n 15.000 mensen naar Houston komen om in aanloop naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden op het WK een Oranjefeestje te vieren en vervolgens in een stoet naar het Houston Stadium te lopen. Dat zegt een woordvoerder van de voetbalbond, mede gebaseerd op de aantallen van afgelopen zondag in Dallas rond het openingsduel van Nederland met Japan (2-2).

"We hadden toen 10.000 mensen verwacht, maar het werden er met zeker 15.000 een heel stuk meer. Onze inschatting voor Houston is ook dat er minimaal 15.000 mensen komen", aldus de woordvoerder. "We merken dat het WK ongelooflijk leeft in de Verenigde Staten. Veel Amerikanen trekken een oranje shirt aan en sluiten zich aan."

De KNVB heeft de beschikbare 5000 kaartjes voor het duel met Zweden verkocht. Naar verwachting loopt het aantal Oranjefans op door Nederlanders die in Amerika wonen en ook een ticket hebben. Tegen Japan kleurde een groot deel van het stadion oranje. Ook dat komt vermoedelijk door Amerikanen met een wedstrijdkaartje die een oranje shirt aandoen.

De wedstrijd tegen Zweden is zaterdag om 12.00 uur (Amerikaanse tijd). Het feest op het fanplein begint daarom al om 08.00 uur. Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse brengen daar de aanwezige supporters in de stemming en om 08.45 uur vertrekt de groep Oranjefans achter de inmiddels traditionele Oranjebus aan richting het Houston Stadium, dat een capaciteit van 72.000 plaatsen heeft.

De route is ongeveer 4 kilometer lang en gaat door typisch Amerikaanse wijken, vertelt de woordvoerder van de KNVB. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport is ook aanwezig en gaat ook de Oranjebus op.

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