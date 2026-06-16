De spelers van het Nederlands elftal genoten zichtbaar van de momenten die ze tijdens het WK voetbal kregen om bij hun familie te zijn. Bondscoach Ronald Koeman stelde de dag na de 2-2 tegen Japan het trainingsveld beschikbaar en dat leverde prachtige beelden op.

Verschillende internationals, waaronder Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Donyell Malen maakten in Dallas van de gelegenheid gebruik om met hun jonge kinderen te spelen. Daarbij maakte ook Mikky Kiemeney, de vrouw van De Jong, indruk als keepster.

Noa Lang

Ook Noa Lang nam de tijd om flink te dollen met zijn kinderen. De vleugelaanvaller van de Italiaanse topclub werd na de winterstop uitgeleend aan Galatasaray en pakte met die club de Turkse landstitel. Lang heeft op het WK rugnummer 17 en lijkt vooralsnog geen hoofdrol te gaan spelen bij Oranje. In de oefeninterlands tegen Algerije en Oezbekistan kwam hij niet in actie en ook de eerste wedstrijd tegen Japan bekeek hij vanaf de bank.

Het humeur van Lang heeft op het oog niet te lijden onder het gebrek aan speelminuten. Zeker niet als hij in het gezelschap is van zijn kinderen. Lang dolt erop los en dat waardeert zijn zoontje zichtbaar. Terwijl de twee over het veld rollen, gieren ze het allebei uit van het lachen.

i Noa Lang en zijn zoontje genieten van elkaars gezelschap.

Blossom Blue, de vriendin van Noa Lang

Lang is al jaren samen met Blossom Blue, de moeder van zijn twee zoontjes. Zij volgde haar partner eerder onder meer naar Eindhoven, Napels en Istanbul en is ook in de Verenigde Staten van de partij.

i Noa Lang en zijn zoontje op het trainingsveld van Oranje.

Talentvolle dochter Virgil van Dijk

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is de vader van vier kinderen. Ook zij verschenen in Dallas op het trainingsveld en de ervaren verdediger moest flink aan de bak. Samen met zijn twee oudste dochters trok Van Dijk een aantal sprintjes en daarbij maakte met name de elfjarige Nila indruk.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover