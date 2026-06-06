Het Nederlands elftal is inmiddels in New York. Buiten de voorbereiding en de harde trainingen in Amerika is er voor de internationals ook ruimte om wat te zien van de wereldstad. Enkele fans troffen de spelers plots aan in een wereldberoemde straat en dat leverde mooie beelden op.

Het Nederlands elftal vertrok op donderdagmiddag vanaf Schiphol naar New York. Daar kwamen ze midden in de Nederlandse nacht aan. Vrij snel besloot bondscoach Ronald Koeman al om voor de eerste keer te trainen met de gehele groep. In de avond was er echter wel tijd om te genieten van al het moois dat New York als metropool te bieden heeft.

Wereldberoemde straat

Veel mensen denken bij New York natuurlijk al snel aan Times Square. De wereldberoemde straat staat vooral bekend door de talloze lichtjes en reclameborden, die van de straat een waar schouwspel maken. De spelers van het Nederlands elftal gingen gezamenlijk in de avond naar Times Square en werden daar gespot door oplettende fans.

Op de beelden valt te zien dat het Nederlands elftal op de foto gaat met de voltallige selectie. Met Frenkie de Jong, Memphis Depay en opvallend genoeg Wout Weghorst in het midden van de grote groep. Veel fans proberen om een foto te scoren met grote namen als Virgil van Dijk. Wel zijn er ook agenten van het beroemde politiekorps NYPD aanwezig om de spelers te beschermen.

Verblijf in New York

Nederland blijft nog een paar dagen in The Big Apple. Komende maandag wordt er nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen WK-debutant Oezbekistan. Vervolgens trekken Koeman en zijn spelers naar de staat Missouri. In de grote stad Kansas City heeft Nederland tijdens de gehele eindronde zijn thuisbasis.. De eerste wedstrijd tegen Japan staat op 14 juni op het programma. Dan speelt Oranje om 22.00 uur in Texas.

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