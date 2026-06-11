Het Nederlands elftal is weer 24 uur dichter bij de eerste WK-wedstrijd tegen Japan gekomen en nog altijd is keeper Bart Verbruggen er niet bij op de groepstraining. Bondscoach Ronald Koeman zei woensdagavond nog dat zijn eerste doelman een individueel programma volgt na zijn blessure die hij een week eerder opliep in Algerije.

Donderdag was er weer een training, die een kwartiertje openbaar was. In Kansas City viel meteen op dat Verbruggen nog altijd ontbreekt op de training en dat Oranje momenteel maar de beschikking heeft over twee andere keepers: Mark Flekken en Robin Roefs. Flekken verving Verbruggen maandag in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, toen Verbruggen het veld moest verlaten na een luchtduel waarbij hij zijn heup blesseerde.

Pikorde

Na de persconferentie van woensdag zou Koeman in gesprek gaan met zijn drie keepers en hen vertellen hoe de pikorde op het WK voetbal eruit ziet. De verwachting is dat Verbruggen eerste keeper is, mits hij op tijd hersteld en fit is van zijn blessure. Daarachter zou Flekken als nummer twee en Roefs als nummer drie komen. Roefs maakte in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije zijn debuut en dat was volgens Koeman toentertijd ook de enige reden dat de Sunderland-goalie speelde. De afgelopen maanden was de volgorde telkens Verbruggen en daarna Flekken.

Zondag 14 juni om 15.00 uur lokale tijd (22.00 uur in Nederland) speelt het Nederlands elftal tegen Japan. Koeman had er woensdag nog alle vertrouwen in dat Verbruggen op tijd fit is voor dat duel. De wedstrijd wordt onder extreme omstandigheden in Dallas gespeeld.

Het Nederlands elftal traint vrijdag helemaal besloten. Bij de oefensessie van zaterdag zijn journalisten weer een kwartier welkom. Na die training vliegt de nationale ploeg naar Dallas voor het duel van zondag met Japan.

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