Het Nederlands elftal heeft voor het WK dit jaar zelf mogen kiezen welk nummer er gedraaid zal worden als er gescoord wordt. Na lang wikken en wegen is de KNVB tot een opvallende keuze gekomen. De klassieker 'Wij houden van Oranje' wordt gebruikt, maar wel in een opvallende uitvoering.

Bij het huidige WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gebeuren veel dingen voor het eerst. Onder meer de halftimeshow in de finale en de duidelijke statistieken die in beeld komen, zagen fans nog niet eerder. En er is bovendien nog meer. Alle landen mochten ook hun eigen goaltune kiezen. Dat is het muziekje dat in het stadion wordt gedraaid op het moment dat het Nederlands elftal scoort.

Klassieker in modern jasje

Opvallend genoeg heeft de KNVB, die de keuze aan voetbalbond FIFA moest doorgeven, niet gekozen voor één van de vele nieuwe nummers die zijn uitgebracht. De keuze van de bond is gevallen op de klassieker Wij houden van Oranje. Het bekende nummer dat volkszanger André Hazes uitbracht in 1988. Wel is er besloten om een iets actievere uitvoering van het liedje te gebruiken.

Na elk doelpunt van het Nederlands elftal zal de veel snellere, up-tempo danceversie van het nummer te horen zijn. Dat is met de tekst van Wij houden van Oranje, op de melodie van de Schotse klassieker 'Auld Lang Syne'. Welke precieze uitvoering het betreft, en welke artiest het nummer heeft gemixt is nog onduidelijk. Veel Oranje-fans hopen het nummer in elk geval vaak te horen. Zondagavond is de eerste kans om het nummer te horen. Dan treft Nederland het sterke Japan in Dallas.

Tijdens de openingswedstrijd viel het veel kijkers al op dat na de doelpunten van Mexico een kenmerkend deuntje was te horen. Het betrof de typisch Mexicaanse mariachimuziek, die de voetbalbond zelf had uitgekozen.

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