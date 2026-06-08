Bij het WK voetbal 2026 valt er serieus geld te verdienen. Althans: als je het toernooi wint. Alles minder dan dat levert voor deelnemers het gevaar op, dat het toernooi verlies oplevert. Ook bij de Nederlandse bond KNVB is dat zo.

De KNVB maakt waarschijnlijk verlies op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Als we wereldkampioen worden, verdienen we 6 miljoen dollar. Als we tweede worden, maken we 2 miljoen dollar verlies", vertelde directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen tijdens een bijeenkomst op het Nederlandse consulaat in New York.

"Bij een ander resultaat spelen we quitte of maken we 1 miljoen euro verlies. Amerika is een heel duur land. Als je de prijzen van de hotels en de vliegtickets ziet. Dat is echt niet normaal. Gelukkig zijn we niet afhankelijk van geld van de FIFA en komen we hier niet om winst te maken, maar om het toernooi te winnen."

'Volstrekt idioot'

De KNVB stapte dit jaar samen met een aantal bonden met succes naar de FIFA. "Het is natuurlijk volstrekt idioot dat je verlies maakt op een WK", zei voorzitter Frank Paauw. "Uiteindelijk heeft de FIFA alle deelnemers nog 2 miljoen dollar meer gegeven. Dus het is wel goed dat we aan de bel hebben getrokken."

Een mooi streven

Veel deelnemers maken verlies op het WK omdat de FIFA veel geld uitgeeft om het voetbal wereldwijd te ontwikkelen. "Dat is een mooi streven", stelt secretaris-generaal Gijs de Jong, die ook beseft dat FIFA-president Gianni Infantino zich zo populair maakt bij veel lidstaten die volgend jaar bepalen of de Zwitser aan een vierde termijn als baas van de FIFA mag beginnen. De KNVB heeft nog niet besloten of het Infantino tijdens de verkiezingen steunt.

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