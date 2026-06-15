De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal is zondagavond door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De kijkers zagen hoe Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan. In totaal keken iets meer dan 6 miljoen mensen minstens een minuut naar het duel.

De cijfers zijn vergelijkbaar met het vorige WK, in 2022. Toen zagen bijna 4,3 miljoen mensen de eerste wedstrijd van Oranje. Zondag trok ook het duel tussen Duitsland en Curaçao veel kijkers op NPO 1. Bijna 2,5 miljoen mensen stemden op die wedstrijd af. Curaçao leed tegen Duitsland een 7-1-nederlaag. Uit onderzoek blijkt ook dat het telefoongebruik in de rust van wedstrijden erg hoog is.

Naast de rust waren ook de drinkpauzes populair om te scrollen op de telefoon tijdens de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan zondagavond. Dat meldt VodafoneZiggo op basis van internetgebruik onder klanten tijdens de wedstrijd.

Piek in telefoongebruik

VodafoneZiggo signaleerde ook op het mobiele netwerk meer verbruik, met een gemiddelde piek van 18 procent meer verkeer ten opzichte van een reguliere zondagavond. "Zodra de scheidsrechter floot voor de aftrap, dook het internetverkeer thuis duidelijk omlaag. De officiële rust bleek echter niet het enige moment om de telefoon te pakken: de korte drinkpauzes halverwege de helften waren voor Oranje-fans net zo'n groot signaal om te gaan scrollen en appen", laat het bedrijf weten. Ook bij online en interactieve tv-diensten lag de piek gemiddeld 20 procent hoger dan op een 'normale' zondagavond.

Telecomprovider KPN meldt dat het mobiele dataverkeer een vergelijkbare stijging liet zien: ook zo'n vijfde hoger dan een week eerder. Dat kwam door meer streaming en intensief gebruik van sociale media. De stijging zette al ruim een uur voor de aftrap in. Rond 22.00 uur, toen de wedstrijd begon, liep het verkeer op en bleef dit hoog, "wat past bij massaal live kijken". Verder werd voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de drinkpauzes en rust volop geappt en op sociale media gekeken. Het belverkeer viel tijdens de wedstrijd terug. KPN constateert ook dat steeds meer mensen dit type wedstrijd kijken via de tv-app, bijvoorbeeld onderweg of als tweede scherm.

Zoekopdrachten Google

Het telefoonscrollen bestond onder meer uit zoekopdrachten bij Google over de Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk, meldt het techbedrijf. Tijdens en na de wedstrijd werd hij van alle spelers van de twee elftallen het meest gezocht bij zoekmachine Google. Vooral Van Dijks lengte was een populaire zoekvraag. De overige meest gezochte spelers van de wedstrijd Nederland - Japan waren Memphis Depay, Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Ayase Ueda.

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