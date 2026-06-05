Sportgigant Nike heeft flink uitgepakt voor het aanstaande WK. Het merk raapte de grootste sterren der aarde bij elkaar voor een luxueuze reclame. Saillant detail: één van de topvoetballers is helemaal niet geselecteerd voor zijn land.

De korte film genaamd Rip The Script barst van de wereldsterren en beroemdheden, onder wie topvoetballers Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vinícius Jr. en Kylian Mbappé. Ook andere grootheden zoals LeBron James, Kim Kardashian en Travis Scott maken hun opwachting in de video.

Eén speler niet opgeroepen

Ook Cole Palmer verschijnt in de gepimpte reclame. Maar de sterspeler van Chelsea is helemaal niet opgenomen in de 26-koppige selectie van Engeland. De 24-jarige speler voegt zich bij andere grote namen, zoals Harry Maguire en Phil Foden, die ook buiten de definitieve selectie vielen. Voor Nike is de keuze voor Palmer pijnlijk. Waarschijnlijk is het spotje ver voordat de selecties bekend waren opgenomen.

In de video verschijnt Palmer naast rapper Central Cee in een ijzige setting, een knipoog naar zijn 'koude' celebration, voordat hij de andere spelers terugleidt naar de oorspronkelijke scène. De zes minuten durende reclame toont diverse voetbalsterren, zoals Mbappé, die weigeren het script van een producer te volgen en ervoor kiezen hun eigen video op te nemen op exotische locaties.

Gastrol voor Zlatan Ibrahimovic

De reclame bevat ook speciale gastoptredens van Zlatan Ibrahimovic, Eric Cantona en Jason Sudeikis, die zijn rol als Ted Lasso weer oppakt. Een ander hoogtepunt is Erling Haaland, die een hilarische scène deelt met acteur Channing Tatum.

De WK-kater spoelde Palmer overigens weg op Ibiza. Terwijl zijn landgenoten zich in het zweet werkten in Florida, werd hij gespot met Wayne Lineker op het feesteiland.