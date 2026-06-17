Noa Lang vierde woensdag zijn 27ste verjaardag bij Oranje op het WK, maar zorgde tijdens een speciaal moment ook meteen voor hilariteit binnen de selectie. De aanvaller van Galatasaray maakte namelijk een pijnlijke fout tijdens een speech voor een eveneens jarige teamgenoot.

Het Nederlands elftal bereidt zich vanuit het basiskamp in Kansas City voor op de volgende wedstrijd tegen Zweden. Na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Japan moet het toch echt beter. Desondanks was er op woensdag een speciale gelegenheid. Bondscoach Ronald Koeman had een klein woordje over voor twee spelers die jarig waren.

Speech

Als eerste werd Quinten Timber in het zonnetje gezet. De middenvelder van Marseille viert zijn 25ste verjaardag. "Goedemorgen allemaal. Vandaag is het een mooie dag. We hebben twee jarigen in ons midden", begint Koeman. Vervolgens geeft hij Timber een cadeau.

De voormalig Feyenoorder haalt uiteraard eerst zijn geblesseerde broertje Jurriën aan, die vlak voor het WK moest afhaken. "Bedankt allemaal. Het is natuurlijk jammer dat Jur er niet bij is." Hij bedankt vervolgens iedereen die hem heeft gesteund in de afgelopen jaren. "Ik ben een jaartje ouder en meer volwassen. Laten we er samen wat moois van maken", besluit Timber zijn speech. Vervolgens is het de beurt aan Lang, die wellicht nog niet helemaal wakker was.

Blunder Lang

Lang viert op woensdag zijn 27ste verjaardag en ook hij kreeg een presentje van de bondscoach. Daarna was het tijd voor een speech en daar maakte hij een pijnlijke fout. "Ik ben wat minder een ochtendmens dan Jur dus ik zal het iets korter houden", begint de speler van Galatasaray. Het leidt tot gelach bij zijn teamgenoten. "Jur?", herhaalt iemand hardop. Lang doelde immers op broer Quinten, maar had klaarblijkelijk moeite om de tweelingbroers uit elkaar te halen.

Snel beseft Lang zijn foutje. "Quinten, natuurlijk", zo verbetert hij zich, terwijl hij Timber zijn excuses aanbiedt. Helaas voor hem is het leed dan al geschied. "Staat op camera", klinkt het vanuit de zaal. Iedereen kan er gelukkig om lachen. Bovendien toont het aan dat het met de onderlinge sfeer wel goed zit binnen het Nederlands elftal. Ook benadrukt Lang dat het WK veel belangrijker is dan zijn verjaardag.

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