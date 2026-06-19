Outsider Engeland startte het WK goed met een overtuigende zege op Kroatië (4-2). Genoeg om tevreden over te zijn dus voor bondscoach Thomas Tüchel. Toch was hij kritisch, al had dat te maken met een zwerm fotograven die zijn geluksmoment verpestte. Na een noodkreet grijpt de FIFA in.

Bondscoaches hebben op het wereldkampioenschap voetbal voortaan zicht op hun spelers tijdens het afspelen van het volkslied. De FIFA zegt daarvoor te zorgen na kritiek van Tuchel, de Duitse bondscoach van de Engelsen.

Tuchel kon zijn spelers voor de wedstrijd tegen Kroatië bij het volkslied niet zien omdat fotografen hem het zicht ontnamen. "Ik smeek de FIFA om de positie van fotografen tijdens de volksliederen te veranderen", zei de 52-jarige trainer na de zege van 4-2.

Eerste WK-moment verpest

"Het was een heel bijzonder moment en ik stond voor een muur van 50 fotografen, op een halve meter afstand. Ik kon geen enkele speler zien. Dat verpestte de ervaring een beetje", zei Tuchel na het duel met de Kroaten. Video's die online circuleren, tonen Tuchel zichtbaar ontevreden over de situatie tijdens het volkslied.

Tuchel genoot verder wel van zijn WK-debuut als bondscoach. "Toen ik begon als trainer was zoiets als een WK te groot om zelfs maar van te dromen. Nu begrijp ik wat het betekent om deel uit te maken van een WK. Ik zou nergens anders ter wereld willen zijn dan hier."

FIFA grijpt in na noodkreet Thomas Tuchel

De FIFA vond een oplossing. De fotografen houden hun huidige positie aan, maar ze moeten iets dichter bij elkaar staan. De technische staf kan zich voortaan tijdens het volkslied iets links of rechts van de zijlijn positioneren, waardoor ze voorkomen dat fotografen recht voor hen staan. Engelse media hadden eerder al over deze aanpassing bericht. "Nog een overwinning voor de Engelse bondscoach", jubelde The Times in zijn liveblog.

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