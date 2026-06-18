Engeland is onder leiding van bondscoach Thomas Tuchel goed begonnen op het WK voetbal. De ploeg won met 4-2 van Kroatië. De trainer had echter wel een flink kritiekpunt in het eerste duel en doet een dringende oproep aan de FIFA.

Ondanks de spectaculaire overwinning van zijn ploeg, is Tuchel woedend op de persconferentie na afloop. “Ik moet jullie iets vertellen", begint hij zijn tirade. "Ik smeek de FIFA om de posities van de fotografen tijdens de volksliedceremonie te veranderen."

De opkomst van de spelers en de volksliederen zijn een hele show op het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De teams worden daarbij continu gevolgd door camera's en dat leidt tot frustratie bij Tuchel. "Ik kon mijn team op dat moment helemaal niet zien. En ik keek zo uit naar dit moment.”

“Vandaag was een heel, heel speciaal moment voor mij. En toen stond er een muur van 50 fotografen op een halve meter voor me. Ik kon niets zien. Dat heeft mijn ervaring enigszins verpest”, aldus de bondscoach van Engeland.

Emotioneel moment

Tuchel werd in 2025 aangesteld als bondscoach van Engeland en beleeft dus zijn eerste eindtoernooi bij de ploeg. Het eerste duel was daarom emotioneel. “Toen ik jong was en net begon als coach, leek zo’n carrière te ver weg om van te dromen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor iedereen die me onderweg heeft geholpen.”

“Natuurlijk bedank ik mijn familie en vrienden, maar ook elke collega die vertrouwen had en me steunde. Je bereikt dit nooit alleen", vervolgt hij. “Sinds gisteren voel ik deze spirit en wat het betekent om deel uit te maken van het WK. Het is gewoonweg geweldig. Ik voelde me de afgelopen twee dagen ongelooflijk levendig en ik zou nergens anders ter wereld willen zijn.” Engeland hoopt zestig jaar na de wereldtitel in eigen land het WK weer te winnen.

Complimenten van spelers

Harry Kane en Jude Bellingham maakten na de zege tegen Kroatië complimenten aan de bondscoach. Halverwege stond het nog 2-2 en volgens de twee Engelse internationals was de toespraak in de rust van de Duitser van belangrijke waarde.

"Hij zei: Kijk, als we verliezen, dan verliezen we. Maar niet op deze manier, we zijn de draad kwijt", aldus Kane, die een strafschop benutte en scoorde met een kopbal uit een corner. "De manier waarop we aan de tweede helft begonnen, was erg goed. We gaven vol gas. En daar hadden zij geen antwoord op."

Middenvelder Bellingham sloot zich bij de woorden van Kane aan. "Het was niet zo dat er een enorm drama ontstond, hij stond niet te schreeuwen", zei hij over Tuchel. "Het was precies wat het team nodig had. Eerlijk gezegd hebben we een volwassen groep met geweldige leiders. Ik denk dat iedereen wel wist welk niveau we moesten halen en waarom dat op dat moment niet lukte."

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