Clément Turpin heeft woensdagavond de leiding over een van de mooiste groepsduels van het WK voetbal: Engeland - Kroatië. De Fransman wordt internationaal gezien als één van de besten in zijn vak, zeker door de FIFA. Maar menig speler, trainer én fan heeft mindere ervaring met Turpin. Zo liep een wedstrijd in Nederland onder zijn toeziend oog volledig uit de hand en kreeg hij van de Engelse bondscoach Thomas Tüchel een 1. Lees hier alles wat je moet weten over Turpin.

Voor het compleet uit de hand gelopen duel moeten we terug naar 26 februari 2015. Feyenoord speelde toen in de tweede ronde van de Europa League in Rotterdam de return tegen AS Roma. Clément Turpin, dan nog een jonge dertiger, was de scheidsrechter. Een tot dan toe compleet onbekende leidsman, maar dat veranderde na deze chaotische wedstrijd razendsnel.

Opblaasbanaan en rode kaarten

Voor rust leek alles nog onder controle. Al gebeurde er wel iets opvallends: de warrig fluitende Fransman legde het spel even stil omdat er een opblaasbare banaan op het veld terechtkwam. Pas in de tweede helft ging het echt mis: Turpin gaf Feyenoord-spits Mitchell te Vrede rood en De Kuip ontplofte van woede. Nadat er spullen op het veld werden gegooid, staakte Turpin de wedstrijd tijdelijk.

Kort daarna stuurde hij na een goal van Feyenoord ook tot verbazing van iedereen reservedoelman Erwin Mulder met een rode kaart naar de tribunes. Feyenoord werd uitgeschakeld en na het turbulente duel was de naam van Turpin gevestigd, maar dan niet op een goede manier.

i Clément Turpin vlucht de catacomben in tijdens Feyenoord - AS Roma © Pro Shots

Ervaren scheidsrechter

Turpin had het in Nederland met één duel dus compleet verpest bij het grote publiek. In Frankrijk en bij de UEFA staat hij er wel enorm goed op. De nu 44-jarige debuteerde een jaar na het beruchte duel in De Kuip op een eindronde. Hij floot twee duels op het EK van 2016. Daarna volgden duels op alle grote internationale eindronden. Het WK voetbal 2026 is alweer zijn zesde eindtoernooi. In 2022 floot hij zelfs de Champions League-finale.

Ruim vijftien jaar geleden debuteerde Turpin in de Franse Ligue 1. Hij heeft zijn sporen in de afgelopen jaren verdiend. Hij krijgt nationaal en internationaal vaak topduels toegewezen. KNVB-scheids Danny Koevermans is onder de indruk van de Fransman. "Hij fluit al jaren aan de top, maar door de wedstrijden tegen Roma denkt iedereen: 'Wat een lul'. Dat is natuurlijk onzin."

Rode kaart op het EK

Turpin floot op het EK 2024 de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland (5-1) en de 0-0 tussen Engeland en Slovenië. Ook daar bleef hij niet zonder controverse. In zijn eerste wedstrijd ging hij de mist in door een overtuigende penalty en rode kaart van Schotland te missen. Engeland had toen nog Gareth Southgate als bondscoach, maar staat nu onder leiding van Thomas Tüchel. De Duitser heeft hele nare ervaringen met Turpin.

Een 1 van Tüchel

Toen hij nog trainer was van Bayern München gaf hij de Franse scheids het cijfer 1 voor zijn optreden in de kwartfinale tegen City. Hij werd met twee gele kaarten naar de tribune gestuurd en Bayern verloor over twee duels met 4-1. Tüchel gaf na afloop in de persconferentie twee dingen de schuld. "Het veld was niet goed en dat was de scheids ook niet. Ik geef hem een 1 van de 10. Hij was absoluut vreselijk. Hij floot alles tegen ons. Hij floot voor alles. We konden niks met die drie man tegen ons", verwees Tüchel naar de arbitrage.

Woensdagavond om 22.00 uur komen Tüchel en Turpin elkaar weer tegen tijdens Engeland - Kroatië in de groepsfase van het WK voetbal.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover